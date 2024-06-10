Дети погибших героев-десантников 46-й бригады побывали на конфетной фабрике Roshen

Память о каждом воине, отдавшем свою жизнь за Украину, должна жить вечно, а их семьи должны чувствовать тепло, заботу и благодарность – в этом убежден Петр Порошенко. По просьбе командира 46-й ОАМБр команда Порошенко организовала для детей бойцов 46 бригады, погибших, попавших в плен или пропавших без вести, поездку на винницкую фабрику "Roshen". Кроме экскурсии в магический мир конфет и шоколада, дети получили подарки – планшеты, смартфоны и игрушки.

"Эту идею предложил лично командир 46-й бригады, а мы как всегда поддержали. Спросили у деток, чего особенного они хотели бы, они попросились на фабрику. Говорят, что изготовление сладостей – это настоящая магия, поэтому очень хотят посмотреть. Ну и по секрету сказали, что надеются встретить Вилли Вонку", – рассказал в соцсетях пятый президент.

Он лично провел экскурсию на производство и показал, как создаются любимые во всем мире сладости.

"Для меня нет ничего ценнее, чем увидеть их улыбки, свет в глазах и радость от новых впечатлений. Эти глаза достаточно наплакались, потому очень рад, что сегодня удалось заставить их смеяться", – поделился своими эмоциями Порошенко.

"Спасибо деткам, которые так хранят память о своих родителях и любви к Украине. Флаги 46 бригады, которые сегодня привезли семьи, это самые ценные артефакты, достойные каждого музея мира", – пишет Порошенко.

"Для всей нашей команды война – это очень личное. По состоянию на сегодняшний день на фронте воюют 214 работников Рошену, 10 из них отдали свою жизнь за Украину, 4 пропали без вести. Из нашей команды Европейской Солидарности на фронте 2319 человек. Поэтому память для нас – это очень важно", – убежден Порошенко.

"Но нужно продолжать жить. Потому вчера только вернулись с фронта, а сегодня проводим выходные с семьями бойцов и ранеными воинами. Очень важный месседж – мы вместе, мы помним, вы можете рассчитывать на нас. Люди живут, пока жива память о них. Будем помнить о каждом воине и держаться вместе, так и победим", – отмечает пятый президент.