Дети должны находиться в безопасности: в Славянске заставляют опекунские семьи эвакуироваться из города

Служба по делам детей Славянска Донецкой области, где все чаще происходят взрывы и вражеские обстрелы, переходит к радикальным мерам по отношению к семьям, в которых воспитываются дети-сироты. Опекуны будет лишаться своих прав в случае несоблюдения правил по эвакуации несовершеннолетних.

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Об этом сообщило "Суспильне", ссылаясь на слова главы ведомства Елены Соколовой. На сегодня в общине прифронтовой зоны остается 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и детей, лишенные родительской опеки.

"Мы постоянно обращаемся к семьям, объясняем, что эвакуация у нас бесплатная, мы оказываем помощь. В декабре проводили заседание комиссии и обращались в семьи, давали им месяц-два, потом напоминали постоянно. 27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме", – подчеркнула она.

Чиновница добавила, что соответствующие органы действуют исключительно в рамках своих полномочий. При этом ни у кого из официальных лиц нет желания разлучать детей со взрослыми, с которыми у них уже сложились теплые родственные отношения.

"Большинство детей живут с родными, например, бабушкой и дедушкой, или у семьи тети и дяди. Именно поэтому мы снова пытаемся убедить эти семьи уехать туда, где дети будут в большей безопасности", – обозначила Соколова.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях предупредил жителей, что линия фронта медленно, но все же приближается к городу. Он настоятельно призвал их своевременно эвакуироваться, не дожидаясь худшего развития событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта российские войска обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 29 получили ранения, среди них – ребенок.

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