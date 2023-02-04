Линия фронта медленно, но приближается: мэр Славянска призвал жителей города эвакуироваться

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что линия фронта медленно, но все же приближается к городу. Он призвал гражданских эвакуироваться из населенного пункта.

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Об этом Лях сказал в эфире телеканала FREEДОМ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу ло конца). Он подчеркнул, что приближение линии фронта создает опасность не только для Славянска, но и для всех городов, расположенных рядом.

В связи с этим люди должны быть готовы выезжать в случае увеличения уровня угрозы.

В то же время Лях признал, что, несмотря на то, что совсем рядом идут боевые действия, в самом Славянске ситуация сейчас достаточно стабильная. Город определенное время не подвергался обстрелам, в домах есть свет, вода и газ.

Поэтому, по словам мэра, местные жители немного расслабились. Это может быть опасно, так как чем ближе к городу линия фронта, тем чаще будут обстрелы.

По Славянску, соседним Краматорску, Константиновке и Дружковке оккупанты в основном бьют ракетами С-300 с небольшого расстояния, из-за чего их трудно отследить.

Напомним, что несмотря на постоянные вражеские обстрелы, в Краматорск и Славянск на Донетчине возвращаются люди. Сейчас в оба города приехали уже около 60 тысяч местных жителей, которые раньше были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 1 февраля нанесли удары по Краматорску и Славянску Донецкой области. В Краматорске пострадало кладбище, а в Славянске – частное предприятие.

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