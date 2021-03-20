'Я должен быть там!' На Донбассе убили защитника Украины, у него остались дочь и внуки

На Донбассе в бою под Горловкой 18 марта погиб младший сержант, командир боевой машины Виктор Пасека. 55-летний боец был родом из Хмельницкой области и служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В тот трагический день примерно в 12:10 Виктор получил пулевое смертельное ранение в голову. Террористы "Л/ДНР" применили против украинских защитников артиллерийское вооружение и автоматическое оружие.

В Хмельницком КП "Электротранс" сейчас только и говорят о гибели Пасеки. Он проработал тут водителем троллейбуса более 10 лет. "Ездил на разных маршрутах. И на 7-м, и на 8-м. Водители не выбирают маршруты, какой дали, на таком и поехал", – рассказывает OBOZREVATEL заместитель начальника депо Людмила Дрозда.

По ее словам, Виктор был отличным водителем. "Он прекрасно знал машину. Да и вообще безотказный человек. Надо выйти на работу в выходные, он никогда не скажет "нет". Всегда скажет: "Да куда ж я денусь". Добрый, всегда с улыбкой, грустным я его даже и не помню. Знаете, мы все сейчас переживаем, словно у нас отрезали какой-то кусочек", – говорит Людмила.

На фронт Виктор ушел года два назад. Никому ничего не говорил, ни перед кем не отчитывался. Просто сказал: "Ситуация сейчас такая, что я должен быть там". На предприятии уже считали дни, когда у него закончится контракт, ждали его возвращения.

Все эти годы Виктор Пасека жил в Хмельницком, в небольшом малосемейном общежитии. В этом же городе проживает его дочь и двое внуков. Мужчина в них души не чаял.

"Он их очень любил, как только приезжал, сразу покупал им подарки. Он всегда помогал родным", – говорит OBOZREVATEL его знакомая Оксана.

Не так давно Пасека приезжал в отпуск на побывку. На его страничке в Facebook есть фото в обнимку с маленькими внуками, они очень похожи на своего деда. Сейчас родные бойца шокированы трагическим известием и не готовы говорить с кем-то.

"Не хочу верить, что его нет! Он очень добрый и хороший человек. Сам воспитал дочку, и его обожают два чудесных внука! Он очень позитивный человек, всегда с улыбкой. Такие должны жить", – говорит Оксана.

Навещал Виктор и троллейбусный парк, фотографировался возле своей машины. "Я сколько его помню, он ни с кем никогда не конфликтовал. Очень добрый, приятный человек. Мы сейчас каждый день о нем говорим, вспоминаем", – говорит Людмила.

Сейчас друзья и коллеги собирают средства, чтобы помочь семье погибшего бойца.