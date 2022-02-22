Десять членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия: что это значит

Десять членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию. В результате ВСП потерял кворум и прекратил свои полномочия.

Об этом говорится на сайте совета. Причиной такого шага в ВСП назвали действия членов Этического совета, которые с 8 февраля начали оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда.

Таким образом, по мнению ВСП, возможность дальнейшего бесперебойного функционирования органа ставилась "в прямую зависимость от решений и действий Этического совета".

"Дальнейшее функционирование ВСП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо", – считают члены органа.

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До массовой отставки ВСП насчитывал 15 членов, еще 6 должностей были вакантны. Таким образом, сейчас в совете осталось 5 членов, и он неполномочен.

Напомним, Этический совет полномочен оценивать на доброчестность всех кандидатов в ВРП независимо от субъекта назначения (избрания), то есть судей, адвокатов, прокуроров и тому подобное.

Ни одно решение Этического совета не считается принятым, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов преобладает и считается решающим именно голос международных экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полный состав Этического совета, определяющего соответствие кандидата в члены Высшего совета правосудия, был сформирован в конце 2021 года. Тогда были избраны судья в отставке Владимир Сиверин, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судьи Верховного суда Лев Кишакевич и Татьяна Чумаченко.

Некоторые избранные члены Этического совета вызывали сомнение в своем моральном образе у сотрудников Центра противодействия коррупции. "И хотя двое из делегированных – максимально зашкварены, решающего голоса у них все равно не будет", – отмечал глава ЦПК Виталий Шабунин.

Ранее кандидаты на должности судей Конституционного суда Украины по квоте президента затруднились ответить на элементарные вопросы во время конкурса. В ЦПК заявили, что Офис главы государства превращает конкурс "в цирк".