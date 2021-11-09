Назначен первый состав Этического совета, который необходим для судебной реформы: Зеленский отреагировал

В Украине сформирован полный состав Этического совета, который будет определять соответсвие кандидата в члены Высшего совета правосудия. Глава государства Владимир Зеленский торжественно встретил это событие, необходимое для внедрения судебных реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Новый государственный орган был создан на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

"Надеюсь, что Этический совет запустит работу как можно скорей. Несмотря на значительное давление и противодействие, нашей команде удалось начать инициированных мной реформ в судебной системе. Дальнейшая работа в этом направлении поможет украинцам вернуть доверие судопроизводству в нашей стране и продолжать очищение в этой сложной системе", – указал гарант.

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Отметим, что членами Этического совета стали судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, некоторые новоизбранные члены Этического совета вызвали сомнение в своем моральном облике у сотрудников Центра противодействия коррупции.