Держал позиции под Марьинкой: на Полтавщине простились с воином, погибшим после боя с отрядом кадыровцев. Фото

В среду, 19 июля, в Миргородском районе Полтавщины провели в последний земной путь мужественного воина ВСУ, настоящего Героя Украины – 36-летнего Романа Паляницу. Защитник погиб в начале мая под Марьинкой, вместе с побратимами отбив отряд оккупантов-кадыровцев.

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Траурного дня община собралась в родном селе военнослужащего, воевавшего во многих горячих точках на востоке страны, чтобы отдать ему честь. Об этом сообщил Великобагачанский поселковый совет, публикуя в Facebook фото с церемонии прощания (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"5 мая в разрушенной дотла Марьинке четверо бойцов ВСУ в неравном жестоком сражении противостояли более 30 оккупантам из отряда кадыровского "Ахмата". Сражались мужественно и самоотверженно и – победили, удержали позицию, разбив врага. Но, к сожалению, прямое попадание во время минометного обстрела, начавшегося после боя, унесло жизнь одного из Героев", – описали в сообщении детали смерти воина.

Отмечается, что Роман Николаевич родился 16 июля 1986 года в поселке Большая Багачка. После окончания местной школы он продолжил обучение в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).

Вскоре работал на ООО "Великобагачанский комбикормовый завод", проходил срочную военную службу в рядах украинской армии. После создал семью с любимой Дианой, в 2015-м у них родилась дочь Анастасия.

Последние годы мужчина работал в ФЛП "Вороненко", а в конце весны 2022-го был мобилизован в ВСУ. Он смело защищал Украину от российских оккупантов, воевал во многих горячих точках, в частности на восточных направлениях фронта.

Боевые побратими, пришедшие попрощаться с Романом Паляницей, вспоминают его, как надежного друга, настоящего воина, который никогда не отказывался выполнять задачи и не жаловался на боль и усталость, а всегда поддерживал и помогал.

"О таком человеке, как Роман, очень тяжело говорить в прошлом, больно осознавать, что его уже нет с нами", – отметили они.

19 июля чин отпевания защитника Украины совершили в церкви Рождества Богородицы. Затем траурный кортеж отправился в родной дом Героя, а оттуда – на кладбище, где его похоронили со всеми военными почестями.

"Склоняем голову, выражаем искренние соболезнования и низко поклоняемся маме Героя Галине Григорьевне, жене Диане, дочери Анастасии, брату Сергею, сестре Наталии, всем родным, побратимам, друзьям и близким. С великой скорбью разделяем боль утраты. Вечная и светлая память Герою, который, не жалея собственной жизни, защищал наш мирный сон и наше счастливое будущее", – подчеркнули в Великобагачанской общине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кировоградщине 21 июля простятся с 21-летним воином ВСУ Максимом Деркачем, чья молодая жизнь оборвалась в прошлом году на фронте в Запорожской области. Защитник погиб, минируя дорогу для сдерживания врага.

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