Ценой своей жизни сдержал врага: на Кировоградщине простятся с 21-летним воином, погибшим при минировании дороги. Фото

На Кировоградщине 21 июля простятся с 21-летним воином ВСУ Максимом Деркачем, чья молодая жизнь оборвалась в прошлом году на фронте в Запорожской области. Защитник погиб, минируя дорогу для сдерживания врага.

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О смерти Героя стало известно только сейчас. Светловодская городская территориальная община в Facebook сообщила, где земляки смогут достойно провести его в последний путь (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, снова имеем печальные новости. Стало известно о гибели на развязанной Россией войне молодого защитника, жителя пгт Власовка Деркача Максима Александровича, 2001 года рождения", – говорится в посте.

Отмечается, что Максим окончил общеобразовательную школу I-III ступеней №8, затем учился в Кременчуге на мастера ресторанного обслуживания.

Позже молодой человек пошел на срочную службу, а затем перешел за контракт. В свои года он уже был участником боевых действий на Донбассе. Год служил до полномасштабного российского вторжения.

После 24 февраля воин встал на защиту Родины, служил оператором противотанкового отделения противотанкового взвода огневой поддержки горно-штурмового батальона.

Погиб Герой 6 марта 2022 года вблизи населенного пункта Щербаки Запорожской области, минируя дорогу вместе с командиром и еще двумя побратимами. Таким смелым путем и ценой собственной жизни, защитники сдержали наступление врага.

"У Героя остались родители и брат… Склоняем головы в глубокой скорби, искренне сочувствуем семье, родным, побратимам и близким", – отметили в Светловодской громаде.

С Максимом Деркачем попрощаются 21 июля в поселке Власовка. В 09:00 – возле дома, где жил воин, в 10:00 будет чин похорон возле Власовского дома культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте во время выполнения боевого задания погиб воин Виталий Липка из Тернопольской области. Героя не стало 15 июля, у него осталось двое маленьких детей.

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