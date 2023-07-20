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Ценой своей жизни сдержал врага: на Кировоградщине простятся с 21-летним воином, погибшим при минировании дороги. Фото

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
2,1 т.
Ценой своей жизни сдержал врага: на Кировоградщине простятся с 21-летним воином, погибшим при минировании дороги. Фото

На Кировоградщине 21 июля простятся с 21-летним воином ВСУ Максимом Деркачем, чья молодая жизнь оборвалась в прошлом году на фронте в Запорожской области. Защитник погиб, минируя дорогу для сдерживания врага.

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О смерти Героя стало известно только сейчас. Светловодская городская территориальная община в Facebook сообщила, где земляки смогут достойно провести его в последний путь (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, снова имеем печальные новости. Стало известно о гибели на развязанной Россией войне молодого защитника, жителя пгт Власовка Деркача Максима Александровича, 2001 года рождения", – говорится в посте.

Отмечается, что Максим окончил общеобразовательную школу I-III ступеней №8, затем учился в Кременчуге на мастера ресторанного обслуживания.

Позже молодой человек пошел на срочную службу, а затем перешел за контракт. В свои года он уже был участником боевых действий на Донбассе. Год служил до полномасштабного российского вторжения.

Ценой своей жизни сдержал врага: на Кировоградщине простятся с 21-летним воином, погибшим при минировании дороги. Фото

После 24 февраля воин встал на защиту Родины, служил оператором противотанкового отделения противотанкового взвода огневой поддержки горно-штурмового батальона.

Погиб Герой 6 марта 2022 года вблизи населенного пункта Щербаки Запорожской области, минируя дорогу вместе с командиром и еще двумя побратимами. Таким смелым путем и ценой собственной жизни, защитники сдержали наступление врага.

"У Героя остались родители и брат… Склоняем головы в глубокой скорби, искренне сочувствуем семье, родным, побратимам и близким", – отметили в Светловодской громаде.

Ценой своей жизни сдержал врага: на Кировоградщине простятся с 21-летним воином, погибшим при минировании дороги. Фото

С Максимом Деркачем попрощаются 21 июля в поселке Власовка. В 09:00 – возле дома, где жил воин, в 10:00 будет чин похорон возле Власовского дома культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте во время выполнения боевого задания погиб воин Виталий Липка из Тернопольской области. Героя не стало 15 июля, у него осталось двое маленьких детей.

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