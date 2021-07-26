Дерипаска оказал антиковидному госпиталю в Николаеве помощь на 6 млн грн

Николаевский глиноземный завод выделил 6 млн грн на поддержку созданного им антиковидного госпиталя. Средства были направлены на покупку современного медицинского оборудования и препаратов, а также обучение персонала. НГЗ входит в международный холдинг, основанный Олегом Дерипаской, промышленником и общественным деятелем с украинскими корнями.

Открытое в прошлом году медицинское учреждение полностью обеспечено необходимыми дорогостоящими препаратами и высокотехнологичным оборудованием, которые помогают спасать жизни во время эпидемии Covid-19.

Недавно НГЗ выделил 134 тыс. грн на дополнительное обучение медиков, работающих в созданном им "антиковидном" госпитале городской больницы №5. Специалисты инфекционного профиля пройдут дополнительное дорогостоящее обучение, чтобы улучшить навыки работы на сложном медицинском оборудовании и более эффективно лечить пациентов с Covid-19.

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Об этом рассказали в пресс-службе Николаевского глиноземного завода, который всегда откликается на просьбы медиков города и, помимо прочего, помогает построенному им ультрасовременному антиковидному госпиталю.

Работа госпиталя, в строительство и оборудование которого НГЗ вложил свыше 150 млн грн, помогла спасти жизни уже более 600 человек. Медицинский центр открылся в Николаеве в декабре 2020 года, а основное число пациентов принял весной 2021 года, когда город оказался в "красной зоне" и встретил самую тяжелую волну эпидемии. Благодаря современному оснащению, госпиталь смог оказать помощь самым тяжелым больным с обширными поражениями легких.

Общий объем средств, выделенный НГЗ для помощи медицине Николаева и, в частности, антиковидному госпиталю на сегодняшний день достигла 6 млн грн.

Сразу после передачи госпиталя в дар Николаеву НГЗ предоставил ему почти 3,5 млн грн для закупки необходимого оборудования и расходных материалов, кислородных концентраторов, прикроватных мониторов, средств индивидуальной защиты и медикаментов. Также НГЗ профинансировал закупку и передал медикам инфекционного центра уникальный дорогостоящий швейцарский препарат для лечения тяжелых легочных пневмоний у пациентов с Covid-19 "Актемра" на сумму 440 тыс грн. Впоследствии госпиталь получил от НГЗ следующий транш финансовой поддержки на сумму 660 тыс грн — эти средства потребовались медикам для закупки средств индивидуальной защиты.

Еще миллион гривен НГЗ передал госпиталю на закупку сушильных и стиральных машин, дополнительного медицинского оборудования, экспресс-тестов и количественный иммунофлуоресцентный экспресс-анализатор для них, кресла для перемещения больных в тяжелом состоянии и пациентов с особыми потребностями.

НГЗ активно помогает николаевской медицине в противодействии Covid-19. В соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанного Городским головой Николаева Александром Сенкевичем и генеральным директором Николаевского глиноземного завода Виктором Кожевниковым, на программу "Здоровье нации" завод направил 3 млн грн. Благодаря поддержке НГЗ город получил новую современную кислородную станцию, а медицинские учреждения Николаева ­– возможность закупить необходимые средства для спасения людей в период эпидемии.

Проекты украинского корпоративного благотворительного фонда "Центр социальных программ", основанного общественным деятелем украинского происхождения Олегом Дерипаской, получили признание украинской национальной премии для выдающихся благотворителей и меценатов: за помощь Николаеву он был удостоен премии в номинации "Благотворительность в сфере охраны здоровья" Национального конкурса "Благотворительная Украина-2020".