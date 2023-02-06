Депутаты Рады обратились в МОК, чтобы запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях

Депутаты Верховной Рады Украины обратились в Международный олимпийский комитет с требованием запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Также обращение нардепов было адресовано в парламенты стран мира, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации.

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Парламентарии осудили участие в международных спортивных соревнованиях россиян и белорусов как нейтральных спортсменов. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №8398 от 30.01.2023.

Нардепы подчеркнули, что предложения о допуске спортсменов стран-террористов в международные спортивные соревнования не учитывают крайне жестокий и варварский характер войны, развязанной РФ при поддержке Беларуси против Украины. В обращении к МОК говорится, что Россия не скрывает своих действий, направленных на геноцид украинского народа, в частности, нескрываемые попытки оккупантов спровоцировать в Украине техногенную катастрофу, путем полного разрушения энергетической системы.

Кроме того, отмечается, что российская вооруженная агрессия привела к массовым разрушениям спортивной инфраструктуры Украины. В результате войны пострадало более 320 спортивных объектов, из них 87 уничтожены полностью или частично.

"С началом российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года лозунг "Спорт вне политики" потерял право на существование. Российские и белорусские спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, одобряют войну против Украины: насилие, убийства и геноцид Украинского народа, открыто участвуя в Z-парадах или молча поддерживают эту самую ожесточенную полномасштабную войну, не имея гражданского мужества или осознанной собственной позиции по ее осуждению", – говорится в обращении к МОК.

Верховная Рада призывала МОК, национальные олимпийские комитеты стран мира и международные спортивные федерации запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Также нардепы подчеркнули, что запрет должен действовать до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включая вывод войск со всей территории Украины и решение вопроса компенсации РФ причиненного Украине ущерба.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что это обращение поддержало 324 парламентария.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Напомним, Национальные олимпийские комитеты (НОК) Чехии и Эстонии сообщили, что не будут рассматривать возможность бойкота Олимпиады в Париже, если на Игры-2024 допустят российских и белорусских спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о своей "значимости для мира" после приглашения на турниры в Азию и Африку. В свою очередь знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина призвала не допустить участия россиян в Олимпиаде-2024.

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