Депутат Олейник выехал из Днепра в Словакию и призывает к мирным переговорам с РФ, – политолог

Действующий депутат и экс-председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявил о необходимости мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время находится чиновник вне страны, на территории Словакии.

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Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, у Олейника есть гражданство другой страны и он не с украинским паспортом уехал в ЕС. По состоянию на сегодня депутат до сих пор не в Украине.

По словам Голобуцкого, с чиновником связались журналисты из Telegraf, чтобы спросить, где он находится. Однако Олейник, похоже, был не готов к такому прямому вопросу и свое местонахождение указывать отказался. Он начал рассказывать представителям СМИ, что "имеет право на пересечение границы в соответствии с действующими правилами".

Ссылаясь на собственные источники, политолог сообщил, что у Олейника есть недвижимость и банковские счета в Словакии. Именно оттуда он предлагал начать переговоры с Путиным. В частности, в начале мая депутат опубликовал пост с призывом к мирным переговорам – чтобы Украина прекратила боевые действия и учла интересы РФ.