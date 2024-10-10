Депутат-доброволец Черняк: экономическое бронирование – это узаконенный откуп от войны

Предложенная властями модель экономического бронирования, которая предусматривает уплату ежемесячного налога более 20 тыс грн за возможность не мобилизоваться – это, по сути, узаконение откупа от прямой обязанности защищать свою страну.

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Об этом заявил украинский доброволец, депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

"В нашей стране безграничных коррупционных чудес откупиться можно всегда и от всего. Можно кого-то убить, забашлять и никогда за это не сесть. Но никто в здравом уме не предлагает легализовать откуп за убийство. Потому что это очевидная дичь, которая нарушает ключевые принципы, записанные в Конституции. Но экономическое бронирование это, по сути, узаконенный откуп от службы во время войны, что является прямой обязанностью. И если государство это санкционирует, то оно фактически расписывается в собственной беспомощности и неспособности обеспечить исполнение обязанностей своими гражданами", – заявил Черняк.

Он назвал это решение "открытым плевком в армию" – у кадровых военных, добровольцев, мобилизованных и раненых, которые "зависли" на МСЭКах, и не могут ни уволиться со службы, ни получить хоть что-то от государства.

"Если исключительно наличие/отсутствие средств становится легальным основанием для того, чтобы не выполнять определенную обязанность, то на этой обязанности можно ставить точку. Ибо не может существовать "необязательных" обязанностей. Любой сможет легально забить болт во исполнение обязанности по защите государства, просто оплатив "отступный" или "откупной". И если сейчас мы официально признаем, что обязанность защищать Украину – это такое… Так кто станет в ряды, когда наступит новое 24 февраля?", – отметил Черняк.

Напомним: идея об "экономическом бронировании", предусматривающая бронирование только для украинцев с высокими зарплатами, вызвала волну критики среди военных, экспертов и населения, и в Офисе президента отказались от этой идеи. Но потом отдельные чиновники все же вернулись к ней и продолжают ее лоббировать.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея экономического бронирования до сих пор дискутируется из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.