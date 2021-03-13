День украинского добровольца 2021: история, традиции и поздравления с праздником
В воскресенье, 14 марта, отмечается День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 активистов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы под Киевом, чтобы сформировать первый добровольческий батальон.
Именно благодаря добровольцам на первом этапе войны Украина смогла провести мобилизацию и подготовить профессиональных защитников. История и традиции Дня украинского добровольца, а также поздравления с праздником – далее в материале OBOZREVATEL.День украинского добровольца: история праздника
День украинского добровольца был учрежден 17 января 2017 года в Верховной Раде. За соответствующее постановление проголосовал 231 народный депутат.
Как говорилось в документе, целью праздника является чествование защитников Украины, укрепление патриотического духа в обществе, привлечение внимания и забота об участниках украинских добровольческих формирований.
Дата праздника была выбрана не случайно: 14 марта 2014 года первые добровольцы прямо с Майдана отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Той весной была зафиксирована рекордная явка в военкоматы.
Обычные украинцы приходили сами, не дожидаясь повестки, или самоорганизовывались в батальоны и отправлялись на Донбасс, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны.
Согласно постановлению парламента, ко Дню украинского добровольца по всей стране ежегодно предусмотрен ряд тематических мероприятий и семинаров, в том числе в школах и вузах, воинских частях и учреждениях культуры.
Кроме того, 14 марта в украинских храмах традиционно служат молебен по погибшим на Донбассе бойцам-добровольцам.
В 2021 году в Киеве ко Дню добровольца запланирован велопробег, а также, в частности, фотовыставка "Семіотика Війни".
В Запорожье по инициативе организаций ветеранов города к празднику анонсировали автопробег, а на горе Карачун в Донецкой области 10 марта почтили память погибших украинских героев.
Сину мій, в війну втупив ти не вагаючись,
Пройшов снаряди, крізь вогонь і холод.
Я вічно Богу кланяюсь, благаючи,
Щоб був живий, й тебе не мучив голод.
Ти наш герой, і в добровольця день великий,
Здоров'я хочу побажати!
Щоб назавжди забув той жах безликий,
Щоб міг завжди всі плани завершати!
***
День добровольца – совсем уж юный праздник,.
Который создан, чтоб поздравить всех героев.
Вчера ты был простой проказник.
Сегодня тебя встречают люди стоя.
Ты защитил страну, когда она в тебе нуждалась,
Бесстрашно выступил на бой с ордой.
И несмотря на то, что нечисть так старалась,
Вернулся ты домой, родной!
***
Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!
І вся країна вклонилася тобі!
Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!
Не змінюйся на цій війні!
Ти сміливий, хоробрий чемпіон,
З'явився в березні таки на полігон.
Дітей і матерів ти захищав,
На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.
Велика ти людина, я радий що ти є,
Не кожен зможе боронити так своє!
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С Днем добровольца поздравляю!
Ведь это лучшие на свете из людей.
Нам всем такими быть желаю,
Чтоб мир стал лучше и светлей.
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З Днем українського добровольця! На плечі добровольчих батальйонів 2014 року лягла критична місія – захистити країну від агресора, не пустивши його в глиб. Завдяки вашому героїзму ворог не зміг пройти далі Донбасу. Вітаємо! Здоров’я, радості, многая літа!
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы ВСУ перехватили беспилотник ФСБ России на Донбассе. Он упал неподалеку их позиций. Как выяснилось, аппарат сломался во время полета.