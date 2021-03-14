Зеленский отметил украинских добровольцев почетными наградами
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских добровольцев по случаю их праздника.
Как сообщила пресс-служба главы государства, он подписал соответствующий указ № 97/2021. В частности, президент решил отметить воинов за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Согласно документу, орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 – посмертно. В наградной список попали члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.
Кроме того, награды получили члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".
"Слава Героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", – подчеркнул Зеленский.
Согласно указу, президент постановил наградить орденом "За мужество" III степени:
Андреева Сергея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Архипова Василия Васильевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".
Атаманчука Андрея Викторовича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".
Атаманчука Романа Витальевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Афанасьева Дмитрия Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.
Беленца Андрея Анатольевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Бодяка Андрея Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Величко Владимира Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Вишневского Олега Анатольевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".
Воловика Всеволода Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Волощука Михаила Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Ворошило Евгения Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Гаркавенко Евгения Николаевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".
Голубева Александра Владимировича – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".
Горбенко Святослава Сергеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Горячевського Александра Александровича (посмертно) – добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск".
Довгого Константина Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Дутчака Юрия Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Дьяченко Александра Юрьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Зебина Эдуарда Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Иваника Владимира Васильевича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.
Киреева Антона Аркадьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Ковалишина Олега Ярославовича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".
Козлова Николая Владимировича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".
Колесникова Дмитрия Вадимовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Копылова Сергея Николаевича – добровольца отдельного диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот".
Костюка Евгения Витальевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Кравченко Сергея Викторовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Кривича Андрея Андреевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Лавкая Василия Васильевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Литовченко Вячеслава Григорьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Ломея Дмитрия Викторовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Лося Романа Николаевича (посмертно) – добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения "Чернигов".
Луцив Андрея Зеноновича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.
Малолитного Александра Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Мартынова Александра Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Мирошниченко Алексея Константиновича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".
Мирошниченко Меружа Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Пальгуева Александра Сергеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Петросяна Оганеса Арутюновича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".
Петрушова Александра Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Пинчука Алексея Леонидовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Пугачева Олега Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.
Райхерта Александра Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Рябенко Дениса Владимировича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".
Саенко Дмитрия Александровича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.
Семанишина Григория Петровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Семеряка Ярослава Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Сирченко Андрея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.
Смолинского Леонида Денисовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Станиславенко Михаила Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Статия Владимира Михайловича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Стефановича Виктора Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Стефурака Степана Степановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Сумского Дмитрия Михайловича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Сусло Михаила Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.
Сухового Сергея Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Тарасюка Олега Андреевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Ткаченко Сергея Викторовича – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".
Федчишина Анатолия Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Флерко Николая Алексеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Чирцова Александра Семеновича (посмертно) – добровольца Отдельного добровольческой роты "Карпатская Сечь".
Шелудько Владимира Александровича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.
Шемуровского Владислава Витальевича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.
Шептицкого Игоря Алексеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Шилова Сергея Васильевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Юргу Андрея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.
Как сообщал OBOZREVATEL День добровольца отмечается в Украине ежегодно после начала российской агрессии. Именно в этот день 2014 года первые 500 активистов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах под Киевом, чтобы сформировать первый добровольческий батальон.