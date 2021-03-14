Зеленский отметил украинских добровольцев почетными наградами

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских добровольцев по случаю их праздника.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он подписал соответствующий указ № 97/2021. В частности, президент решил отметить воинов за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Согласно документу, орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 – посмертно. В наградной список попали члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.

Кроме того, награды получили члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава Героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", – подчеркнул Зеленский.

Согласно указу, президент постановил наградить орденом "За мужество" III степени:

  • Андреева Сергея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Архипова Василия Васильевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

  • Атаманчука Андрея Викторовича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

  • Атаманчука Романа Витальевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Афанасьева Дмитрия Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

  • Беленца Андрея Анатольевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Бодяка Андрея Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Величко Владимира Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Вишневского Олега Анатольевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

  • Воловика Всеволода Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Волощука Михаила Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Ворошило Евгения Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Гаркавенко Евгения Николаевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

  • Голубева Александра Владимировича – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

  • Горбенко Святослава Сергеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Горячевського Александра Александровича (посмертно) – добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск".

  • Довгого Константина Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Дутчака Юрия Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Дьяченко Александра Юрьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Зебина Эдуарда Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Иваника Владимира Васильевича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

  • Киреева Антона Аркадьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Ковалишина Олега Ярославовича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

  • Козлова Николая Владимировича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

  • Колесникова Дмитрия Вадимовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Копылова Сергея Николаевича – добровольца отдельного диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот".

  • Костюка Евгения Витальевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Кравченко Сергея Викторовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Кривича Андрея Андреевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Лавкая Василия Васильевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Литовченко Вячеслава Григорьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Ломея Дмитрия Викторовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Лося Романа Николаевича (посмертно) – добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения "Чернигов".

  • Луцив Андрея Зеноновича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

  • Малолитного Александра Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Мартынова Александра Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Мирошниченко Алексея Константиновича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

  • Мирошниченко Меружа Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Пальгуева Александра Сергеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Петросяна Оганеса Арутюновича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

  • Петрушова Александра Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Пинчука Алексея Леонидовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Пугачева Олега Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

  • Райхерта Александра Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Рябенко Дениса Владимировича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

  • Саенко Дмитрия Александровича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

  • Семанишина Григория Петровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Семеряка Ярослава Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Сирченко Андрея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

  • Смолинского Леонида Денисовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Станиславенко Михаила Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Статия Владимира Михайловича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Стефановича Виктора Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Стефурака Степана Степановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Сумского Дмитрия Михайловича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Сусло Михаила Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

  • Сухового Сергея Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Тарасюка Олега Андреевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Ткаченко Сергея Викторовича – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

  • Федчишина Анатолия Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Флерко Николая Алексеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Чирцова Александра Семеновича (посмертно) – добровольца Отдельного добровольческой роты "Карпатская Сечь".

  • Шелудько Владимира Александровича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

  • Шемуровского Владислава Витальевича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

  • Шептицкого Игоря Алексеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Шилова Сергея Васильевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

  • Юргу Андрея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

Как сообщал OBOZREVATEL День добровольца отмечается в Украине ежегодно после начала российской агрессии. Именно в этот день 2014 года первые 500 активистов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах под Киевом, чтобы сформировать первый добровольческий батальон.

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