Зеленский отметил украинских добровольцев почетными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских добровольцев по случаю их праздника.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он подписал соответствующий указ № 97/2021. В частности, президент решил отметить воинов за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Согласно документу, орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 – посмертно. В наградной список попали члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.

Кроме того, награды получили члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава Героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", – подчеркнул Зеленский.

Согласно указу, президент постановил наградить орденом "За мужество" III степени:

Андреева Сергея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Архипова Василия Васильевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

Атаманчука Андрея Викторовича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

Атаманчука Романа Витальевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Афанасьева Дмитрия Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

Беленца Андрея Анатольевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Бодяка Андрея Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Величко Владимира Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Вишневского Олега Анатольевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

Воловика Всеволода Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Волощука Михаила Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Ворошило Евгения Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Гаркавенко Евгения Николаевича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

Голубева Александра Владимировича – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

Горбенко Святослава Сергеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Горячевського Александра Александровича (посмертно) – добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск".

Довгого Константина Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Дутчака Юрия Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Дьяченко Александра Юрьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Зебина Эдуарда Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Иваника Владимира Васильевича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

Киреева Антона Аркадьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Ковалишина Олега Ярославовича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

Козлова Николая Владимировича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

Колесникова Дмитрия Вадимовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Копылова Сергея Николаевича – добровольца отдельного диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот".

Костюка Евгения Витальевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Кравченко Сергея Викторовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Кривича Андрея Андреевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Лавкая Василия Васильевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Литовченко Вячеслава Григорьевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Ломея Дмитрия Викторовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Лося Романа Николаевича (посмертно) – добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения "Чернигов".

Луцив Андрея Зеноновича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

Малолитного Александра Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Мартынова Александра Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Мирошниченко Алексея Константиновича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

Мирошниченко Меружа Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Пальгуева Александра Сергеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Петросяна Оганеса Арутюновича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

Петрушова Александра Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Пинчука Алексея Леонидовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Пугачева Олега Валентиновича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

Райхерта Александра Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Рябенко Дениса Владимировича (посмертно) – добровольца батальона территориальной обороны "Донбасс".

Саенко Дмитрия Александровича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

Семанишина Григория Петровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Семеряка Ярослава Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Сирченко Андрея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

Смолинского Леонида Денисовича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Станиславенко Михаила Александровича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Статия Владимира Михайловича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Стефановича Виктора Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Стефурака Степана Степановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Сумского Дмитрия Михайловича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Сусло Михаила Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

Сухового Сергея Ивановича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Тарасюка Олега Андреевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Ткаченко Сергея Викторовича – добровольца батальона территориальной обороны "Айдар".

Федчишина Анатолия Николаевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Флерко Николая Алексеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Чирцова Александра Семеновича (посмертно) – добровольца Отдельного добровольческой роты "Карпатская Сечь".

Шелудько Владимира Александровича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

Шемуровского Владислава Витальевича (посмертно) – добровольца Украинской добровольческой армии.

Шептицкого Игоря Алексеевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Шилова Сергея Васильевича (посмертно) – добровольца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Юргу Андрея Владимировича (посмертно) – добровольца Добровольческого батальона ОУН.

Как сообщал OBOZREVATEL День добровольца отмечается в Украине ежегодно после начала российской агрессии. Именно в этот день 2014 года первые 500 активистов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах под Киевом, чтобы сформировать первый добровольческий батальон.