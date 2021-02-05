День святого Валентина 2021 станет самым холодным за 110 лет: прогноз
Погода на День святого Валентина 14 февраля в Киеве будет очень морозной и со снегом.
Согласно прогнозу Gismeteo, днем будет – 11 градусов, а ночью похолодает до -22.
Отметим, что такая морозная погода будет одной из самых низких за последние 110 лет. Так, по информации портала "Погода и климат", в Киеве 14 февраля 1911 года был зафиксирован рекорд – 28 градусов ниже ноля. А самый теплый день всех влюбленных был в 1975 году, когда воздух прогрелся до +8 градусов.
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве самая холодная ночь была 15 февраля 1911 года, когда на термометрах было до -27.
Погода на 14 февраля в других городах Украины:
Чернигов -16...-23, переменная облачность
Сумы -17...-22, переменная облачность
Полтава -12...-22, переменная облачность
Харьков -12...-21, переменная облачность
Запорожье -4...-11, переменная облачность
Херсон -3...-8, переменная облачность, небольшой снег
Николаев -4...-8, пасмурно, снег
Одесса -1...-5, пасмурно, мокрый снег
Днепр -5...-13, переменная облачность
Черкассы -10...-17, переменная облачность, небольшой снег
Житомир -10...-18, пасмурно, снег
Винница -9...-13, пасмурно, снег
Черновцы -4...-8, пасмурно, сильный снег
Хмельницкий -9...-11, пасмурно, сильный снег
Тернополь -8...-10, пасмурно, сильный снег
Ивано-Франковск -4...-8, пасмурно, сильный снег
Ривне -9...-13, пасмурно, снег
Луцк -8...-11, пасмурно, снег
Львов -6...-8, пасмурно, сильный снег
Ужгород +2-2, пасмурно, снег с дождем
Симферополь +1...-8, переменная облачность, мокрый снег
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине.