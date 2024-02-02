День сурка: история, традиции, как правильно определить погоду на год

Второго февраля в мире отмечают День сурка. В Украине традиционно гадать на погоду будет известный харьковский сурок Тимка.

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Тимка Третий во время начала полномасштабного вторжения России в Украину попал в оккупацию. Однако нашествие российских захватчиков он пережил в селе Нестеровка Купянского района Харьковщины. Тимку спасли сотрудники биостанции университета им Каразина.

Популяция сурков в Украине несколько лет подряд уменьшается. Ученые говорят, что активные боевые действия на Харьковщине и Луганщине, где живут эти животные, только усугубили ситуацию. Нестеровка, где расположена биостанция, всего несколько месяцев находилась в оккупации. Однако Купянский район до сих пор обстреливают враги. Ученые держат Тимка в подвале.

История праздника

Несмотря на утверждение жителей Панксатони, историки уверяют, что традиция гадать погоду по поведению зверей существовала еще в Римской империи. Там 2 февраля определяли дальнейшую погоду по поведению ежа. Позже в Германии роль животного-провидца играл барсук.

Праздник дня сурка в Соединенных Штатах появился относительно недавно, в 1886 году. Однако и День, и город Панксатони в штате Пенсильвания стали известны в мире и в самих США только после выхода фильма "День сурка".

Как делают прогноз погоды

Каждый год утром 2 февраля люди ждут прогноз от сурка. В Панксатони действие начинается ровно в 7:25. Зверь извлекается из будки. Если сурок видит свою тень, то лезет спать обратно. Следовательно, будет еще несколько морозных недель. Если же день пасмурный, сурок не видит тени и не хочет вернуться . В таком случае будет ранняя весна.

Когда же будет весна – другие приметы

В Украине приход весны нашим предкам помогали определять сразу несколько праздников. К примеру, 15 февраля греко-католики отмечают праздник Сретения Господня, который наступает на 40 день после Рождества. Украинцы называли этот день Громницы, Зимобор, Сретенье и т.д.

Согласно народным поверьям, в этот день зима встречается с весной. Наши предки считали, что два времени года вступают между собой в борьбу: кто выиграет, тот и останется на длительное время.

По одной из примет, если на Сретение выглянет солнце, то наступит ранняя весна. Если в течение всего дня оттепель, то весна будет холодной и сырой. Если метель – это вестник поздней весны.

Как сообщал OBOZ.UA, в зоопарке в Вышгороде сурак Викентий решил проснуться раньше обычного. Приблизительно две недели назад он вышел из своего домика и начал прогуливаться по вольеру.

Напомним, что в Украине 2 февраля ожидается похолодание, температура воздуха кое-где опустится до 6 градусов мороза. В основном, осадков завтра по регионам не прогнозируется.

Начало последнего месяца зимы удивит украинцев аномально теплой погодой. Столбики термометров кое-где поднимутся до +12 градусов по Цельсию, но удовольствия от этого будет мало, из-за осадков, которые будут наблюдаться по всей стране.

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