День примирения и победы над нацизмом: что отмечают украинцы 8 и 9 мая

С 2015 года 8 мая Украина вместе с другими странами-победителями во Второй мировой войне отмечает День памяти и примирения в честь жертв 1939-1945 гг.

В то же время закон, принятый Верховной Радой от 9 апреля 2015 года, не отменяет 9 мая как День победы над нацизмом, который сохраняет статус государственного. Предупреждая горячие споры и дискуссии, которые вот уже семь лет ежегодно возникают среди украинцев по мере приближения к указанным датам, OBOZREVATEL расскажет, почему Украина отходит от формата празднования "Дня Победы", навязанного нарративами СССР (чтоб посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обратимся к истории. 8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником оперативного штаба Верховного главнокомандования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан 7 мая в Реймсе (Франция), а ратифицирован на следующий день в Берлине.

Уже утром 8 мая премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль названивал президенту США Гарри Трумэну, призывая союзника объявить о завершении войны с гитлеровской Германией. Однако американский лидер призвал политика набраться терпения и огласить триумфальную новость вместе с Иосифом Сталиным. Генсек же настаивал на сообщении 9 мая.

Между тем нацистская пресса не стала подстраиваться под "джентльменские договоренности" больших политиков и буквально выпалила все, как есть, мировому сообществу в тот же день, 8 мая.

Миллионы британцев вышли на улицы, празднуя завершение смертоносной войны в Европе: с балкона Букингемского дворца их поздравила королевская семья и тогда еще принцесса Елизавета II.

Сталина, который не собирался делить лавры победителя поровну с другими участниками Антигитлеровской коалиции, такая развязка категорически не устраивала, и союзники согласились провести повторную капитуляцию поздно вечером, накануне 9 мая.

Так, о победе во Второй мировой войне в СССР сообщили с утра, когда уже весь Запад об этом знал.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о событиях, которые пройдут в Киеве в честь памяти жертв Второй мировой войны.