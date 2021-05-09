Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Видео

В воскресенье, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский приехал вместе с Андреем Ермаком в Парк Славы и возложил цветы у могилы Неизвестного солдата.

Видео с мемориального мероприятия опубликовала Страна.

Весь процесс с возложением длился не более 10 минут после чего Зеленский уехал.

Отметим, что центр Киева усиленно патрулируют правоохранители, а с самого утра люди несут цветы к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, 9 мая, в Киеве происходят мероприятия посвященные 76-годовщине победы над нацизмом. Около 8 утра в парке Славы состоялась панихида Украинской православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения посетил ветерана Второй мировой войны на Донбассе. Они вспомнили историю прошлого, а также поговорили о сегодняшней ситуации на Востоке Украины.