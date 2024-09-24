Парламент Швейцарии признал Голодомор в Украине актом геноцида: все подробности

Парламент Швейцарии во вторник, 24 сентября, признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида. Соответствующее решение поддержали 123 депутата, 58 выступили против, еще семь воздержались.

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Об этом сообщили на сайте парламента страны Федерального собрания. "Голод миллионов людей около 90 лет назад, за который нес ответственность советский режим при Иосифе Сталине, является актом геноцида", – говорится в принятом постановлении.

Также, согласно документу, Федеральное собрание признает "систематические действия, ведущие к голоду в больших масштабах и целенаправленном порядке и осуществляются с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично, как деяние геноцида".

"Это историческое решение. Это о справедливости. Россия, как и СССР – страна-преступник. Кремль ответственен за Голодомор. Россия ответственна за геноцид", – прокомментировал советник Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На решение швейцарского парламента отреагировал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Искренне спасибо парламенту Швейцарии и спикеру Эрику Нуссбаумеру за признание Голодомора геноцидом. Ваша солидарность чтит память жертв и укрепляет связи между нашими народами", – написал Стефанчук на официальной странице в соцсети X.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты уже 30 стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет иностранных дел парламента Испании одобрил резолюцию, призывающую правительство признать Голодомор в Украине актом геноцида и публично почтить память его жертв. Этот документ является первым шагом к признанию страной ужасающего преступления, совершенного советским режимом.

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