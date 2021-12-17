День Николая на Донбассе: хоккеисты и благотворители поздравили 67 тысяч детей

Традиционно в канун Дня Николая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" посещают учебные заведения Донецкой области и поздравляют детей с новогодними праздниками. Восемь лет благотворители и хоккеисты выступают в роли помощников святого Николая, принимают участие в тематических утренниках и раздают подарки.

В этом году представители Фонда и клуба побывали в школах, интернатах и детских домах Дружковки, Константиновки, Торецка, Святогорска, Краматорска, Славянска, Николаевки, Покровска, Покровского, Александровского и Славянского районов, Ильиновской ОТГ и передали детям 67 000 сладких наборов.

Кроме того, подарки получили учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки, а также 7 100 педагогов области.

Видео дня

"Каждый ребенок с нетерпением ждет Дня Николая, и мы счастливы поздравить наших юных друзей с этим праздником! Очень хочется, чтобы они ежедневно ощущали себя счастливыми, умели дружить, мечтали, верили в добро и чудеса, особенно новогодние. Я желаю всем землякам крепкого здоровья, мира, уверенности, что вместе мы решим взрослые проблемы ради наших детей и их будущего. Счастливого всем Нового года и Рождества!" – говорит Борис

Колесников, Президент благотворительного Фонда.

К официальным делегациям присоединились также игроки ХК "Донбасс". Спортсмены не только поздравили ребят с наступающими праздниками, но и рассказали им о своих достижениях в хоккее, пользе спорта и здорового образа жизни. Педагоги говорят: этих встреч дети всегда ждут с особым трепетом.

"Из года в год представители Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" посещают наши утренники в канун Дня Николая. И для нас, и для ребят они являются настоящими волшебниками, которые появляются, чтобы подарить замечательное настроение, заряд позитива и вручить подарки. Такие визиты и общение очень важны для юного поколения: дети стремятся быть похожими на титулованных спортсменов, начинают заниматься спортом, хорошо учиться, интересуются хоккеем. От имени всех педагогов и родителей благодарю Бориса Колесникова за поддержку жителей Донетчины, мы ценим его за благие дела, твердое слово и заботу", – подчеркивает Светлана Бурдун, директор Ильиновской опорной школы.

Напомним, за годы реализации социальной акции Фонда и клуба по поздравлению школьников Донецкой области с Днем Николая сладкие подарки получили около 500 тысяч детей.