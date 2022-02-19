День Государственного герба Украины 2022: лучшие поздравления и открытки

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День Государственного герба Украины ежегодно отмечается 19 февраля. Ровно 30 лет назад его большинством голосов утвердили депутаты Верховной Рады как официальный символ независимой Украины.

Во времена Киевской Руси тризуб был родовым знаком князей, а в ХХ веке стал символом национально-освободительной борьбы. Ко Дню Государственного Герба Украины OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.

З Днем Державного Герба України! Державний герб поєднує в собі дух українського народу, підкреслює нашу волю та незалежність, уособлює єдність, зв’язує між собою покоління. Цінуймо та шануймо наші символи!

Видео дня

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С Днем Государственного герба Украины! Поздравляем всех патриотов Украины с годовщиной установления одного из главных символов украинского государства, его величия и его оберега. С праздником!

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Вітаю з Днем Державного герба України! Нехай це свято згуртує всю країну та сповнить гордістю за нашу державу, зміцнить прагнення до єднання та порозуміння. Будьмо гідними нашої історії, адже ми відповідальні за майбутнє наших нащадків!

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Поздравляю с Днем Государственного герба Украины! Многие века тризуб объединяет украинцев и придает нам сил. Это символ нашего государства, который прошедший долгий и трудный путь, с которым украинский народ осуществлял вековую мечту о государственности, соборности и независимости.

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Вітаємо з Днем Державного герба України! Тризуб символізує зв’язок поколінь, прагнення до власної державності. Знак князя Володимира дав змогу українцям чітко означити власне коріння та правонаступництво наших державних утворень. Це символ нашої незалежності, гордості та волі. Шануймо його!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о символике и истории Государственного герба Украины. Его использовали еще скифы, которые считали себя потомками атлантов.