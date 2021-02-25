Тризуб стал Гербом Украины 103 года назад: что он символизирует

Ровно 103 года назад был принят первый Государственный герб Украины. Это произошло 25 февраля 1918 года в Коростене, где Украинская Центральная Рада признала тризуб официальным символом УНР.

Во времена СССР он преследовался, поскольку считался знаком национально-освободительного движения украинцев. Но после распада Советского Союза вновь был провозглашен государственным гербом. О символике и значении тризуба рассказывает OBOZREVATEL.

В древние времена тризуб считался своеобразным магическим знаком и оберегом . Его изображение археологи находили на многих артефактах Востока и Средиземноморья, датированных началом нашей эры.

Как показали археологические раскопки, в 3-4 веках веке до нашей эры тризуб был знаком старейшин трипольских племен, живших на современных территориях Подолья, в Ольвии и других местах.

Впоследствии тризуб использовали скифы, считавшие себя потомками атлантов. Так, впервые о нем упоминает Платон в своих трудах, где описывает царей-атлантов в голубых одеждах, украшенных золотым тризубом.

В Киевской Руси прообраз современного украинского герба был родовым знаком княжеской династии Рюриковичей. Его печатали на монетах, изображали на знаменах, посуде и даже кирпичах. Символ Святослава имел только два зубца и предположительно мог означать букву "Ц" (царь).

Сын Святослава Владимир добавил к гербу еще один зубец, а после крещения Руси – горизонтальную линию, чтобы изобразить крест. Именно при Владимире тризуб приобрел привычный нам вид.

Кроме Украины, есть и другие страны, использующие тризуб в качестве государственного символа, например, Барбодос. Там он символизирует триединство принципов правления: для народа, из народа и с народом. Примечательно, что флаг этой страны, как и украинский, – сине-желтый.

Не стоит путать понятия "тризуб" и "трезубец". Трезубцем в Украине издавна называли вилы, тогда как тризуб имеет более глубокое сакральное значение.

На сегодня существует множество версий происхождения и значения тризуба. Самая популярная из них – слово "ВОЛЯ" – представлена в школьных учебниках. В действительности, ни одна из теорий не дает исчерпывающего ответа. Одни исследователи видят в нем черты конкретных предметов (скипетр, якорь, корона, флаг, сокол и т.д.), другие считают его смысл философским. Так, в частности, тризуб Владимира Великого трактуется как знак власти над тремя разными мирами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович предложил Украине признать тризуб единственным гербом. По его словам, он не требует каких-либо изменений и дополнений.