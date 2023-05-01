День добрых дел: запорожский волонтер в очередной раз поднял настроение пожилым людям

Запорожский бизнесмен, волонтер, основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков еженедельно поднимает настроение пожилым людям и всем тем, кто нуждается в помощи. Он упаковывает багажник своей машины свертками с пищевыми продуктами и средствами гигиены, и раздает их пенсионерам, которые ему попадались по дороге.

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Краткое видео об этом волонтер выложил на своем Telegram-канале.

На этот раз на пути Данила Щербакова среди прочих случилась пожилая женщина, которая была очень расстроена. Даже подарок ей не смог поднять настроение. Волонтер разговорился с Людмилой Михайловной – так зовут пенсионерку, и она ему призналась, что имеет проблему с дочерью из-за ее пристрастия к алкоголю. Женщина рассказала, что дочь напивается и просто издевается над матерью.

"Наша команда уже делает все возможное и невозможное, чтобы помочь Людмиле Михайловне", – прокомментировал ситуацию Щербаков.

А тех пенсионеров, которые даже не в силах донести подаренные свертки с продуктами, волонтер подвозит домой на машине.

"Хорошие дела – это мое хобби. Каждую неделю я загружаю полный автомобиль полезных пакетов и раздаю их пожилым людям, которые встречаются на моем пути", – рассказал волонтер и призвал и других небезразличных украинцев присоединиться к добрым делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз Даниил Щербаков поднял настроение пенсионеркам.

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