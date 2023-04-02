Запорожский волонтер поднял настроение пенсионеркам неожиданными подарками

Запорожский бизнесмен, волонтер, основатель "Helper Украина" Даниил Щербаков решил поднять настроение пенсионерам. Он упаковал багажник своей машины пакетами с пищевыми продуктами и средствами гигиены, и раздал их пожилым людям, которые попадались ему по дороге.

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Краткое видео об этом волонтер выложил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, не все люди успевают заполнить форму на моей странице в Instagram. Поэтому раз в неделю я загружаю автомобиль полезных таких пакетов и предоставляю его тем, кому эта помощь действительно нужна", – прокомментировал кадры Даниил Щербаков.