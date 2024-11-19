День для трансформации: астрологиня сказала, что нужно сделать 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, месяц находится в знаке Рака, поэтому в этот день не стоит планировать важные дела. Также не рекомендуется планировать лечение, подстригать волосы и физически перенапрягаться.

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Астролог Исита Гая в интервью OBOZ.UA отметила, что в этот вторник отметится энергией Марса, однако благодаря усилению Солнцем будет возможность "трансформировать внутренний гнев во внутреннее сияние".

"То есть у нас есть два света – разрушающий Марс и согревающее Солнце. И вот этот день для того, чтобы внутренний этот жар, жару и ненависть, злость и агрессию трансформировать в свет. То есть вы направляете эту энергию из тела в сердце, а ваше сердце – это механизм для трансформации. И вот здесь в сердце эти эмоции они трансформируются в свет и вы начинаете сиять", – объяснила Исита Гая.

Она посоветовала сегодня начать заниматься спортом (умеренные нагрузки) и соблюдать определенную диету.

"Или вы можете взять аскезу: есть овощи и фрукты, или пить воду, или быть на сухой голодании. Это поможет вам снизить влияние Марса на ваш гороскоп", – добавила нумеролог.

Исита посоветовала в этот вторник послушать мантру Марса.

"Марс очень сильно связан с телом, с физикой, поэтому практикуйте динамические медитации: йога, бег, занятия всеми видами спорта абсолютно, посещение спортивного зала", – посоветовала астролог.

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