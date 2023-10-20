День борьбы с заболеванием рака молочной железы: Фонд Вадима Столара пригласил женщин на обследование

Вадим Столар и его команда устроили диагностическое мероприятие, посвященное Дню борьбы с заболеванием раком молочной железы, и приглашают украинок позаботиться о своем здоровье. Соответствующая информация обнародована на сайте именного Фонда мецената.

"К сожалению, из-за полномасштабной войны, которая продолжается в Украине, женщины сталкиваются с еще большими вызовами, чем обычно. В эти трудные времена они стоят бок о бок с мужчинами на передовой, занимаются волонтерской деятельностью, добросовестно работают и часто самостоятельно воспитывают детей. Все родители понимают, что прошедшие полтора года, отмеченные постоянными обстрелами и отключениями электроэнергии, были очень сложными, – говорится в сообщении Фонда Вадима Столара. – Времени на то, чтобы позаботиться о себе, часто не хватает, и это затруднительное положение чревато значительным риском. Тревожно то, что данные за 2020 показывают: среди украинских женщин рак молочной железы занимает третье место по распространенности среди онкологических заболеваний в возрастной группе 18-24 лет (10,8%), и он становится ведущим среди онкологических заболеваний в возрасте от 30 до 74 года (27,6% до 20,6%)".

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Кроме того, следует отметить, что среди женского населения рак молочной железы преобладает в возрастных группах 30-54, 55-74 и 75 лет и старше, что составляет 24,5%, 20,6% и 18,5% смертей. связанных с раком, соответственно. К сожалению, у каждой четвертой женщины диагностируется рак молочной железы на поздних стадиях (III-IV стадия), когда эффективность лечения значительно снижается, констатируют представители БФ Вадима Столара.

Чтобы сделать обследование более доступным для женщин, Фонд в сотрудничестве с клиникой-партнером создал бесплатный обзор специально для внутренне перемещенных лиц и семей, потерявших отца на войне, или были вынуждены покинуть дом, который был уничтожен. Женщины, принадлежащие к этим категориям и проживающие в Киеве, могут зарегистрироваться для получения этой услуги по указанной ссылке. Участницы будут выбраны путем случайного отбора с помощью специального сервиса.

Наталья Приходько, волонтер из команды Вадима Столара, отметила: "Помимо всесторонней поддержки военных и оказания продовольственной помощи мирным жителям, мы второй год подряд реализуем инициативы, направленные на психологическое и физическое здоровье украинцев. Это направление содержит регулярные и медицинские осмотры, чтобы помочь раннему выявлению критических заболеваний. Мы распространяем эти усилия на наших женщин, у которых сегодня очень мало времени на себя. Нынешняя ситуация тяжела для всех, особенно для них, но мы должны собраться с силами, чтобы выстоять до Победы, а затем отстроить нашу родину".

К сожалению, рак молочной железы может поразить даже совершенно здоровую женщину. И очень важно знать об определенных показателях, относящих людей к категории повышенной опасности. Фонд Вадима Столара отмечает следующие факторы риска:

Близкие родственники первой степени (мать, бабушка, сестра, тетя), имевшие в анамнезе рак молочной железы.

Если не было беременностей и родов.

Первая беременность в возрасте 30 лет и старше.

Возраст более 40 лет.

Раннее начало менструации (до 12 лет).

Позднее наступление менопаузы (после 55 лет).

Длительное прием гормональных контрацептивов или заместительной гормональной терапии в период менопаузы.

Сахарный диабет.

Избыточный вес или ожирение.

Курение.

Чрезмерное употребление алкоголя.

Гипертоническая заболевание.

Болезнь раком молочной железы или яичников в прошлом.

Воздействие источников радиации.

Команда Фонда Вадима Столара призывает каждую заботиться о своем здоровье и своевременно проходить обследование, чтобы предотвратить возможные проблемы. Со своей стороны, Фонд обязуется продолжать свои усилия для сохранения здоровья украинцев.