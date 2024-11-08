День благодарения: когда отмечают в 2024 году и что это за праздник

Из американских фильмов и сериалов мы знаем об одном из самых любимых праздников США – Дне благодарения. Однако заокеанская традиция его празднования имеет глубокие корни и происходит от европейских переселенцев.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, что отмечают в День благодарения и когда его отмечают в этом году. А также рассказывает более подробно о значении и традициях этого праздника, в том числе в Украине.

Происхождение праздника

Практически во всех мировых культурах есть праздник, связанный с окончанием осенних полевых работ. В такой день люди собирались вместе и благодарили высшие силы за урожай. И в целом за успехи и достижения года. Именно эта традиция легла в основу классического американского Дня благодарения.

Однако традиция США – не единственная, выросшая из этого обычая. Так иудеи еще с библейских времен отмечают Шавуот – не только праздник дарования Торы, но и день благодарности богу за урожай. Корейцы празднуют Чхусок – праздник урожая и семьи. Древней традицией в Японии является День благодарения за труд, когда жители страны чествуют достижения друг друга.

День благодарения в Америке

Особое историческое значение День благодарения приобрел в США. Каждый год в четвертый четверг ноября все американцы вспоминают пилигримов Плимутской колонии (современный штат Массачусетс). В 1621 году переселенцы, пережившие голодную зиму, заручившись поддержкой местного населения, наконец-то смогли вырастить первый урожай в Новом свете. Чтобы отметить это, губернатор паломников Вильям Брэдфорд провозгласил День благодарения богу. Колонисты позвали индейцев и три дня веселились вместе.

Два года спустя колония снова столкнулась с трудностями – началась засуха. Чтобы объединить общину, губернатор объявил день поста и молитвы. По совпадению вскоре начался дождь. Это и послужило поводом провозгласить 29 ноября Днем благодарения. Традиция прижилась и распространилась. А в 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил этот праздник национальным событием. Обычай праздновать День благодарения в последний четверг ноября окончательно устоялся при президентстве Авраама Линкольна. Он объявил его национальным праздником и всеобщим выходным. В этом году праздник выпадает на 28 ноября.

У американцев принято собираться в праздник семьей. Иногда родственники и друзья приезжают друг к другу через всю страну. На стол обязательно подают запеченную индейку с клюквенным соусом и сладкий тыквенный пирог – именно эти блюда были на столе пилигримов в 1621 году.

Примечательно, что соседи американцев – канадцы отмечают День благодарения не в ноябре, а в октябре. История праздника там несколько отличается. Во второй понедельник месяца страна чествует английского мореплавателя Мартина Фробишера. В 1578 году, пытаясь найти для Англии путь в Китай, он высадился на канадских землях и основал там поселение. За то, что ему удалось выжить в длительных путешествиях, Фробишер посвятил день тому, чтобы поблагодарить бога за помощь. Кстати, именно это событие принято считать первым Днем благодарения, отпразднованным в Северной Америке. Тем не менее, официальным этот праздник стал в Канаде только в 1957 году.

День благодарения в Украине

Точного эквивалента Дня благодарения в Украине нет. Ближайшими к нему по смыслу можно назвать обижинки, отмечаемые в августе-сентябре – в зависимости от местной традиции. В этот день наши предки вязали ритуальные снопы, почитали духи природы, а позже святили в церквях плоды своего труда.

После развала СССР, когда украинцам стала доступна западная культура, некоторые переняли американскую традицию отмечать День благодарения. Содействовали этому и дипломаты США, приглашавшие на праздничные трапезы.

В 2023 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о введении официального Дня благодарения в Украине. Однако парламент до сих пор его не принял.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году христиане будут отмечать Пасху и чем она будет особенной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.