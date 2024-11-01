'Деловая столица' представила рейтинг женщин-СЕО успешных украинских компаний

По последним данным аналитической системы YouControl, в Украине женщины руководят лишь 14% из топ-1000 компаний с самой большой прибылью. Хотя ситуация постепенно улучшается, достижение гендерного равенства в топ-менеджменте потребует еще много лет, пишет Деловая столица.

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Среди женщин – лидеров топ-рейтинга "Деловой столицы" за 2024 год – 10 руководительниц из таких отраслей, как юриспруденция, машиностроение, финансы, розничная торговля и инвестиционная деятельность. При составлении рейтинга принимали во внимание не только успешность бизнесов этих женщин, но и их умение работать в сложных и кризисных условиях, личную гражданскую позицию – помощь армии, поддержку уязвимых групп населения.

В список лидеров, работающих со стратегически важными отраслями экономики, вошли

Наталья Емченко, Chief Reputation Officer инвестгруппы SCM

Наталья Емченко является членом наблюдательных советов ОО "Сердце Азовстали", Мariupol.Reborn и Фонда Рината Ахметова. В этом году в своей общественной деятельности она фокусируется на таких направлениях, как создание и развитие национальных и международных проектов, помощь ветеранам, восстановление городов, сохранение и институциализация памяти.

Юлия Татик, президент Всеукраинской ассоциации адвокатов

Юлия Татик специализируется на разрешении корпоративных споров, защите бизнеса, юридической защите прав военных. Она является юридическим советником для компаний стратегических отраслей экономики – энергетического и аграрного секторов. Как член Совета Торгово-промышленной палаты Украины принимает участие в процессах модернизации бизнес-структур.

Татьяна Калугина, гендиректор "Корум Дружковский машиностроительный завод"

Татьяна Калугина имеет уникальный для Украины опыт женщины-руководителя машиностроительного завода с 2016 г., а в целом работает более 30 лет. Во время войны организовала релокацию в тыл масштабного производства.

Ирина Староминская, CEO Universal Bank

Ирина Староминская работает в банковской отрасли более 23 лет, в том числе в должности председателя правления Universal Bank с 2017 г. Именно в этом году на базе банка заработал первый украинский необанк — monobank. Под руководством Ирины Universal Bank, входящей в перечень системно важных, демонстрирует динамику роста по многим показателям и занимает второе место (после ПриватБанка) в сегменте кредитования населения и третье – в сегменте кредитования физлиц.