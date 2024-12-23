'Делают чрезвычайные вещи': в Киеве открылась выставка, посвященная работникам украинского цирка

С 16 по 31 декабря 2024 года в парке им. Т. Шевченко киевляне и гости столицы могут посетить выставку, посвященную украинскому цирку во время войны.

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На стендах выставки можно увидеть фотографии украинских артистов, которые, несмотря на войну, остаются преданными цирковому искусству и продолжают выходить на манеж, чтобы радовать зрителей своими выступлениями. В подписях к фотографиям раскрыты личные истории артистов, трудности и вызовы, которые им пришлось и приходится ежедневно преодолевать, чтобы продолжать выступать.

Открытие выставки состоялось 18 декабря в 11:00 в парке Шевченко. Среди гостей мероприятия можно было увидеть и основных героев выставки, фотографии и истории которых уже есть на стендах.

В частности, открытие посетил 8-летний Дмитрий Онищенко, который совсем скоро будет представлять Украину на детском фестивале циркового искусства в Монте-Карло (самый престижный фестиваль циркового искусства в мире).

Также на выставке был режиссер-постановщик новогоднего шоу в Национальном цирке Украины, артист жанра "клоунада" Олег Добрый. Он пригласил всех посетить новогоднее представление и сообщил, что команда режиссеров цирка уже начала работу над новым шоу, которое непременно удивит и порадует зрителей сразу после "елок".

Организатором выставки является онлайн-медиа о цирковом искусстве Circus Life. Партнерами выставки стали Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств, Национальный музей Революции Достоинства, Национальный цирк Украины.

Мероприятие проходит при содействии и организационной поддержке Шевченковской районной в городе Киеве администрации. Заместитель главы администрации Анна Островская отметила важность поддержки циркового искусства во время войны.

По словам Максима Сидоренко, основателя онлайн-медиа Circus Life, цель выставки – продемонстрировать красоту украинского цирка, дать посетителям еще один повод задуматься над важностью искусства даже в то время, когда в стране идет война, показать цирк выходящим за пределы распространенных в обществе стереотипов.

Автором фотовыставки является Никита Делюков, соучредитель медиа и его фотограф. Никита присоединился к медиа полтора года назад и за это время успел побывать на десятках спектаклей Национального цирка Украины и других цирков, посетить студии и школы, где учатся искусству дети, а также побывать на мероприятиях Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

"Я вдохновляюсь людьми, артистами цирка. Они делают чрезвычайные вещи в чрезвычайных условиях. Своими фото я хотел подчеркнуть именно это – их силу, волю, дух и стремление к совершенству", – отметил он.

На выставке можно узнать, почему артист из Египта Виаам Хассан решил вернуться в Украину во время войны, на какой высоте исполняет свои трюки звезда украинского цирка Мария Шевченко, кто из артистов цирка сегодня присоединился к Вооруженным силам Украины, как смелая украинка Анна Петренко стала борцом с российской пропагандой на фестивале в Италии и много другой интересной информации о цирковом искусстве Украины.

Ранее выставка успешно экспонировалась в Берлине с 26 октября по 24 ноября 2024 года, где вызвала восхищение международной аудитории. Репортаж с мероприятия в Берлине можно найти по ссылке.