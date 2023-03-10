Блог | Наталья Юсупова: Делайте что-нибудь! Потребности с фронта сыплются каждый день

Не могу никак собрать!

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Люди, я Вас уже умоляю, делайте репосты и помогайте!! Потребности сыплются каждый день, будем помогать фронту?

Десятки погибших и сотни раненых, каждый день!!

Остался срочный счет на тепловизоры.

Надо 141 тыс. грн, прошу, 5-20-100 грн, кто как может.

Купила дроны – 231 тыс. грн, оплатила 12 раций – 326 тыс. грн, всю сумму не собрала, но нужно было срочно выкупать.

Очень прошу помогать и делать репосты, разбрасывайте по группам, делайте что-нибудь.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер карты Банки5375 4112 0025 4253