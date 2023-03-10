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Блог | Наталья Юсупова: Делайте что-нибудь! Потребности с фронта сыплются каждый день
Не могу никак собрать!
Люди, я Вас уже умоляю, делайте репосты и помогайте!! Потребности сыплются каждый день, будем помогать фронту?
Десятки погибших и сотни раненых, каждый день!!
Остался срочный счет на тепловизоры.
Надо 141 тыс. грн, прошу, 5-20-100 грн, кто как может.
Купила дроны – 231 тыс. грн, оплатила 12 раций – 326 тыс. грн, всю сумму не собрала, но нужно было срочно выкупать.
Очень прошу помогать и делать репосты, разбрасывайте по группам, делайте что-нибудь.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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