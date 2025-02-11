'Дела против военных должны расследовать военные': аналитик объяснил суть создания в Украине военной полиции. Видео

Верховная Рада Украины вернется к рассмотрению законопроекта о создании военной юстиции, в частности, военной полиции. Эта отдельная правовая подсистема необходима, так как дела против военных должны рассматривать военные.

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Это касается также задержания военных, а военные суды должны создаваться из числа военнослужащих. Об этом в выпуске OBOZ.Talk рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"То есть люди, которые разбираются, разбираются в теме, которой они занимаются, судопроизводство в военном деле. То есть человек, не находившийся в армии, он не может объективно выносить приговор за те или иные дела, преступления или проступки, совершенные военнослужащими", – объяснил он.

По мнению Ступака, военная юстиция нужна нашей стране. Военная полиция находится прямо на линии разграничения и в тылах. А Нацполиция, по его словам, "там сильно не находится, ей хватает своей работы, она находится по периметру".

Задача военной полиции – прекращать различные преступления, совершаемые военнослужащими. Среди них случаи мародерства, употребление наркотических средств и так далее.

"То есть много преступлений, которыми полиция должна заниматься. Здесь уже вопрос, кому подчинить, будет ли это самостоятельный орган – военная полиция, или это будет под Министерством обороны. То есть много таких составляющих, которые нужно еще определить", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня 2024 года депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект №6569-д "О военной полиции". 247 парламентариев отдали голоса "за".

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