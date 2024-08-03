УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

Михаил Левакин
Общество
2 минуты
204
Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

Памятник Ленину в житомирском селе Котлярко местный художник Владимир Герасимчук превратил в памятник Шевченко. Так власти села выполнили требование закона о декоммунизации. Украинскому институту национальной памяти новая эстетика не понравилась, хотя там признают: формально закон не нарушен.

Видео дня

Как рассказывается в сюжете Общественного, инициатором преобразования памятника стала заведующая местным зданием культуры Татьяна Петрук. В 2017 году Герасимчук начал работать: сменил подбородок, заменил кепку на "Кобзарь", пиджак "перекроил" на пальто.

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тылищак считает, что село "почтило личность Тараса Шевченко не очень хорошо".

Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

"Очевидно, что громада в пределах своих полномочий сама может решать, но вопросы художественного выражения и эстетических ценностей также должны учитываться. С этой точки зрения, это далеко не лучший и не оптимальный способ как декоммунизации, так и почитания памяти Тараса Шевченко", – сказал он.

В свою очередь селяяне отвечают Тилищаку: откуда ему известно, как раньше была увековечена память Ильича с точки зрения "вопросов художественного выражения и эстетических ценностей"? Вот им, в отличие от столичного чиновника, здесь жить, и им новый памятник нравится.

Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

При этом далеко не всё изменилось в памятнике. К сожалению, "новый Кобзарь" остался стоять на "старых ногах" Ильича.

Скульптура ранее была покрыта медью, которую Владимир Герасимчук снял и продал. На эти деньги он закупил материалы для работ. Работа над памятником продолжалась около двух недель.

Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

"Воротник я долепал, "Кобзарик" вместо кепки. Оббивал и болгаркой пилил. Шарф я ему долепил, чтобы немного его сменить. Из пиджака я делал пальто. Не удалось сменить памятнику ноги. Тарас Шевченко носил модные туфли с заостренными носами. Однако , обострить округлые сапоги Ленина не удалось", – рассказал Герасимчук.

Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

"Кто не знает предыдущего памятника Ленину, вообще соглашается, что это Шевченко. Это очень классная идея была", - считают одни жители села.

Однако с ними согласны не все.

"Он не похож. Его переделали, но мы все равно знаем, что это он там. Его вообще нужно было снять. Вот наши герои пришли с войны. Почему не поставить какого-нибудь обелиска?" – спрашивают другие.

Как сообщал OBOZ.UA, все знают, как выглядят известные достопримечательности сегодня, но такие знаковые сооружения, как Статуя Свободы и Эйфелева башня, представляли собой несколько другое в процессе строительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!