Декоммунизация по-житомирски: памятник Ленину превратили в памятник Шевченко. Фото и видео

Памятник Ленину в житомирском селе Котлярко местный художник Владимир Герасимчук превратил в памятник Шевченко. Так власти села выполнили требование закона о декоммунизации. Украинскому институту национальной памяти новая эстетика не понравилась, хотя там признают: формально закон не нарушен.

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Как рассказывается в сюжете Общественного, инициатором преобразования памятника стала заведующая местным зданием культуры Татьяна Петрук. В 2017 году Герасимчук начал работать: сменил подбородок, заменил кепку на "Кобзарь", пиджак "перекроил" на пальто.

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тылищак считает, что село "почтило личность Тараса Шевченко не очень хорошо".

"Очевидно, что громада в пределах своих полномочий сама может решать, но вопросы художественного выражения и эстетических ценностей также должны учитываться. С этой точки зрения, это далеко не лучший и не оптимальный способ как декоммунизации, так и почитания памяти Тараса Шевченко", – сказал он.

В свою очередь селяяне отвечают Тилищаку: откуда ему известно, как раньше была увековечена память Ильича с точки зрения "вопросов художественного выражения и эстетических ценностей"? Вот им, в отличие от столичного чиновника, здесь жить, и им новый памятник нравится.

При этом далеко не всё изменилось в памятнике. К сожалению, "новый Кобзарь" остался стоять на "старых ногах" Ильича.

Скульптура ранее была покрыта медью, которую Владимир Герасимчук снял и продал. На эти деньги он закупил материалы для работ. Работа над памятником продолжалась около двух недель.

"Воротник я долепал, "Кобзарик" вместо кепки. Оббивал и болгаркой пилил. Шарф я ему долепил, чтобы немного его сменить. Из пиджака я делал пальто. Не удалось сменить памятнику ноги. Тарас Шевченко носил модные туфли с заостренными носами. Однако , обострить округлые сапоги Ленина не удалось", – рассказал Герасимчук.

"Кто не знает предыдущего памятника Ленину, вообще соглашается, что это Шевченко. Это очень классная идея была", - считают одни жители села.

Однако с ними согласны не все.

"Он не похож. Его переделали, но мы все равно знаем, что это он там. Его вообще нужно было снять. Вот наши герои пришли с войны. Почему не поставить какого-нибудь обелиска?" – спрашивают другие.

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