Декларирование военного оружия: в МВД рассказали нюансы. Видео

Украинцы не смогут декларировать военное оружие, гранатометы, пулеметы и взрывоопасные вещества. Можно задекларировать только боевой пистолет, автомат и снайперскую винтовку.

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Такие нормы содержатся в законопроекте о порядке получения декларирования и обращения с огнестрельным оружием, который Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

"Гражданин сможет задекларировать такие виды оружия, как боевой пистолет, как автомат, как снайперская винтовка соответствующего калибра. В то же время оружие, которое мы называем военным, а также гранатометы, пулеметы и взрывоопасные вещества задекларировать невозможно", – сказал он.

Он подчеркнул, что этот законопроект призван оградить граждан от уголовной ответственности.

Драпятый добавил, что другой целью документа является усиление контроля со стороны органов государственной власти по объему соответствующего оружия.

"Если гражданин Украины имеет незарегистрированное оружие, он должен обратиться в подразделения полиции с этим оружием, задекларировать его в органах Национальной полиции. Полиция возьмет на учет это оружие и вернет его гражданину на период военного положения. Но после завершения военного положения гражданин должен будет сдать все оружие назад, органам государства, в том числе полиции", – сказал он.

Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

Напомним, 23 февраля украинские парламентарии поддержали предоставление гражданам права на владение гражданским огнестрельным оружием – законопроект №5708 приняли в первом чтении. Документом предусматривается установление в стране порядка обращения оружия.

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