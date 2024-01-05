Действует военное положение: в ГСЧС призвали украинцев воздержаться от массовых купаний на Крещение

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев воздержаться от массовых купаний на Крещение. Там напомнили, что в Украине действует военное положение и массовые собрания небезопасны, ведь этим может воспользоваться враг.

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Об этом говорится в Telegram ГСЧС Украины. Однако отмечается, что 6 января спасатели все-таки будут дежурить в местах традиционных купаний.

ГСЧС совместно с местными органами власти развернут более 218 спасательных постов, на которых будут находиться более 1000 спасателей и 206 единиц техники.

Напомним, в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо" также призвали киевлян в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение. Массовые меры могут быть использованы страной-террористом РФ или радикальными группировками для провокаций.

Добавим, что в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Верующие теперь будут праздновать Крещение Господне 6 января.

Также в пресс-службе Украинского гидрометцентра сообщили, что в Киеве и области 6 января ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в регионе опустится до -5°С.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В этом году Крещение в Украине празднуют 6 января. Несмотря на то, что церковь не считает обязательным обряд купания в проруби и подчеркивает, что ныряние в прорубь не смывает грехи, люди продолжают с удовольствием купаться на Крещение.

– Наше издание собрало лучшие картинки и открытки к празднику Крещения.

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