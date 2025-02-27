"Действовали быстро": в Харьковской области трое школьников спасли мужчину, который провалился под лед. Фото и видео

В селе Выришальное, входящее в Змиевскую громаду на Харьковщине, трое школьников спасли провалившегося под лед мужчину. Ребята не испугались и действовали решительно, как настоящие профессионалы.

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Потерпевший остался жив благодаря быстрой реакции и смелости учеников Чемужовского лицея. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и местном Медиа-Змиев.

После обеда 10 февраля 63-летний мужчина вышел на местное замерзшее озеро, чтобы прокатиться на коньках, но тонкий лед не выдержал, и он оказался в ледяной воде, не имея шансов выбраться.

Очевидцами происшествия стали 11-летний Назар Донец, а также 14-летние Андрей Балабанов и Артем Шемигон. Ребята, действовавшие без страха и паники, сразу бросились на помощь мужчине.

С помощью веток они стали помогать пострадавшему, позвонили в Службу спасения и позвали на помощь взрослых.

"Без колебаний юноши бросились спасать утопающего. Они не испугались, не растерялись – действовали четко, решительно, как настоящие профессионалы: нашли ветки, подали пострадавшему и помогли ему выбраться", – рассказали спасатели.

Юных героев уже отметили пришедшие к ним с благодарностью и подарками сотрудники Чугуевского районного управления ГСЧС Харьковщины. Спасатели поблагодарили трех друзей за слаженные, оперативные, мужественные и решительные действия при возникновении чрезвычайного происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Осокорках произошел необычный инцидент. Мужчина решил заехать автомобилем на лед Днепра к другу-рыбаку. Однако его замысел оказался неудачным – лед не выдержал и автомобиль ушел под воду.

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