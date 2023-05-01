Даже в руинах сохраняют свое величие: в сети показали, как выглядят 'Азовсталь' и Драмтеатр в Мариуполе. Фото и видео

Советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко показал, как сегодня выглядят два некогда объекта высокой инженерной мысли – металлургический завод "Азовсталь" и Драматический театр в оккупированном городе. Оказавшись в авангарде перед российским вторжением, обе локации спустя почти год превращены в руины и выжженное поле.

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Кадры с места он опубликовал на своем Telegram-канале. При этом Андрющенко справедливо отметил, что захватчики не сумели отнять у выдающихся конструкций былого величия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Драматический театр Мариуполя по состоянию на данный момент. Даже в развалине сохраняет все свое величие, красоту и боль утраты. Символ трагедии и непокорности Мариуполя. Место самого массового убийства украинцев одновременно за эту фазу войны", – подписал автор эти жуткие снимки.

Также Андрющенко рассказал о стенах предприятия "Азовсталь", ставшими Карфагеном мужества и обороны украинских защитников Мариуполя. Сейчас проезд на территорию комбината закрыт оккупантами якобы на ремонт, но на самом деле они просто опасаются возможной угрозы.

"Россияне продолжают разминирование и обустройство военной базы на территории завода", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые спутниковые снимки Google показывают масштабы преступлений путинской армии, которая та творила на территории Мариуполя в первые месяцы войны. Кроме разрушенных зданий и домов, на спутниковых снимках заметны новые массовые захоронения.

Также Россия уничтожает не только застройку в Мариуполе, но и экологию. Оккупанты засыпали реку Кальчик, протекавшую через город, всяким хламом и токсичными отходами.

"Последствия, прямые последствия, покажут себя уже этим летом. Экология Азовского моря просто уничтожается ежедневно с 24 февраля 2022 года. Если не бомбами, то сознательными действиями", – указали в легитимной мэрии Мариуполя.

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