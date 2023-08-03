Даже свадьбу праздновали в столовой: почему в СССР не ходили в рестораны

В СССР было много странных, необычных традиций и предубеждений, непонятных в современном мире. К примеру, большинство людей питались только дома или в столовых, а праздновать большие события, такие как свадьбы или дни рождения в ресторанах было не принято.

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В советские времена рестораны считались местами разврата, где собирались только люди, занимавшиеся уголовными делами. Поэтому простые граждане даже боялись туда ходить.

Зарплаты в СССР были низкими, чтобы позволить себе такую роскошь. В среднем нужно было заплатить четверть или половину своего заработка, чтобы пообедать в ресторане, это примерно 25 рублей.

Дни рождения, свадьбы и другие праздники часто люди праздновали дома. Готовили блюда из недорогих продуктов и подавали на стол маринованные овощи.

Но все же были заведения, которые могли посетить простые советские граждане. В то время были очень популярны столовые, работавшие только днем. Купить полноценный обед можно всего за 50 копеек или 1 рубль. Столовые были в каждом институте, заводе, библиотеках и других учреждениях.

Люди могли отдохнуть и поесть в небольших кафе, кондитерских со столиками и пивных барах.

В рестораны ходили только состоятельные люди: иностранцы, актеры, писатели, журналисты, чиновники, офицеры, профессора и их дети, которых называли "золотая молодежь".

Посещать такие заведения лучше всего было вечером, потому что на обед набор блюд был ограничен, это похоже на современный "бизнес-ланч".

Также трудно забронировать столик из-за небольшого количества ресторанов. В больших городах заведений было немного больше, а в провинциальных городках вообще их не было.

Попасть в ресторан могли не все. Чтобы вас впустили внутрь, нужно дать хорошие чаевые, но если работникам не понравился ваш внешний вид, или ваша одежда была слишком простой, то вас не впустят.

Чтобы вам подобрали хороший столик, хорошо обслуживали и подавали свежие блюда, нужно также заплатить официанту.

Работа официанта имела множество преимуществ. Кроме хорошей зарплаты и чаевых, работники имели доступ к кухне и могли забирать остатки пищи после больших банкетов.

Вообще рестораны имели хороший дизайн и каждый вечер играла живая музыка, что очень привлекало людей. Но высокие цены и жесткий "фейс-контроль" не давал возможности многим попасть туда.

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