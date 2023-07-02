Зачем в СССР вешали ковры на стены и почему это не было символом богатства

Практически у каждой советской семьи в квартире висели ковры на стенах. Для современного мира такое дополнение интерьера странное и непонятное.

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Но это явление до сих пор можно увидеть в квартирах, где живут пожилые люди. OBOZREVATEL выяснил причины нетипичного использования ковров.

В советские времена трудно было купить любые вещи, даже если у вас были деньги. Поэтому когда все же это удавалось сделать, хозяевам хотелось показать свой успех. Красивый ковер с узорами еще из качественного материала на стене – это было признаком хороших связей семьи. Однако другие причины были гораздо более прозаичными – закрывать стены приходилось из-за последствий бедности.

Частым явлением в Союзе было строительство сооружений из некачественных материалов. Деревянные окна плохо удерживали тепло, и это делало дом прохладным. Чтобы хоть как-то утеплить дом, вешали ковры на стены, это помогало удержать теплый воздух в комнате.

В результате быстрого строительства, звукоизоляции почти не было. Через тонкие стены был слышен малейший шорох, а соседи знали все друг о друге. Чтобы сохранить свою частную жизнь от посторонних и не тратить кучу денег, вешали ковры, они немного спасали ситуацию.

"Чтобы ремонт оставался дольше свежим и аккуратным, лучше вообще его не показывать", – такого мнения придерживались в СССР. Поэтому новые обои завешивали коврами, чтобы грязь и пыль не оседали на них. А дети или домашние питомцы не смогли их повредить. Также такой элемент декора прятал неровные стены, которые строили торопливо, чтобы быстрее закончить работу.

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