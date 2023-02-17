"Давайте вместе приближать победу": на благотворительный аукцион для ВСУ выставили боксерскую перчатку Джорджа Формана. Фото и видео

Основатель общественной организации "Helper Украина" Данил Щербаков и чемпион мира по боксу Тарас Шелестюк выставили на благотворительный аукцион боксерскую перчатку Джорджа Формана. Все вырученные средства будут потрачены на авто для доставки гуманитарной помощи от "Helper Украина" и на амуницию для воинов ВСУ.

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Об этом сообщил организатор аукциона Данил Щербаков на своей странице в Facebook. Стартовая цена – 1000 долларов США, шаг аукциона – 100 долларов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня у каждого из Вас есть уникальная возможность стать обладателем эксклюзивной боксерской перчатки с личной подписью ее владельца Джорджа Формана и подтверждающим это сертификатом", – говорится в объявлении об аукционе.

Данил Щербаков напоминает, что именно Джордж Форман 30 октября 1974 боксировал с Мухаммедом Али.

"Тот поединок считается уникальным. А у вас есть уникальная возможность стать обладателем перчатки, у которой была рука самого Формена, боксировавшая с легендарным Мухаммедом Али", – пишет Щербаков.

Стартовая цена – 1000 долларов США, шаг аукциона – 100 долларов. Ставки принимаются в комментариях к сообщениям на страницах Даниила Щербакова в Facebook и Instagram.

"Все средства полученные от аукциона будут потрачены на авто для доставки гуманитарной помощи от "Helper Украина" и амуницию для ребят ВСУ", – отметил Щербаков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью короля Джоффри Баратеона в культовом сериале "Игра престолов", выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5 отдельного штурмового полка.

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