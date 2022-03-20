'Дальше только массовые смерти российских военных!' Подоляк назвал основные причины фиаско оккупантов в Украине

Российский Генштаб Минобороны РФ не имел объективной аналитики по отношению к Украине. Потому и допустил критические просчеты в стратегии и тактике вторжения в Украину.

Именно этим обусловлено ошеломляющее фиаско "второй армии мира" и обрекает ее на множество смертей среди личного состава. В этом убежден советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Русский Генштаб МО совершенно не имел объективной аналитики в отношении Украины. Отсюда – тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего фиаско "второй армии мира", стремительно нарастающей. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала тезисах по роспропаганде о "националистических батальонах", - отметил советник главы ОПУ.

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Подоляк также напомнил об огромных потерях оккупационной армии не только среди рядового состава, но и среди высшего оперативного командования. Силы обороны Украины утилизируют генералов "непобедимой русской армии" с поразительным размахом. И в этом состоит еще одна причина провала Кремля в захвате нашего государства.

"Вторая причина, которая сейчас шокирует, – чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Убиты шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаев" (командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии). Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарь Сухарь перечислил Подоляк.

Он подчеркнул: столь потрясающие потери свидетельствуют о том, что российская армия совершенно не умеет воевать и не способна этого делать. К боевым действиям с украинским войском россияне тотально не готовы. Все, на что они способны – это забрасывать украинскую землю трупами своих солдат, а украинские города – своими крылатыми ракетами.

"Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях. Все это, несомненно, деморализует российскую армию – написано, однако осознали, что их высшее руководство абсолютно бездарно. Следовательно, дальше – лишь массовые смерти российских военнослужащих в Украине", - убежден Подоляк.

Он также заверил, что Украина объяснит России причины, по которым обречена проиграть развязанную Кремлем войну - на военном, дипломатическом, санкционном и переговорном фронтах.

Подоляк также призвал украинских политиков и лидеров общественного мнения не раскрывать планы по закупке вооружения для Украины и особенно по подготовке контрнаступательных операций украинскими войсками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы ОПУ подтвердил, что Россия начала бить по Украине из артиллерийских систем значительно большей разрушительной мощности, чем в начале вторжения. Сейчас из-за провала с наступлением Россия стала применять "Кинжалы" и "Бастионы" по мирным городам.

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