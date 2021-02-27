От коронавируса вакцинировались более 3 тысяч украинцев: появилась статистика по регионам
За 26 февраля в Украине вакцинировались от коронавируса 1713 человек. С начала кампании (за трое суток) привито 3051 человека, из них получили одну дозу – 3051.
Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус_инфо".
За сутки наибольшее количество прививок провели в Николаевской области (170), за весь период кампании – в Черкасской области (270).
В столице, а также областях страны использовано столько доз препарата:
г. Киев – 30;
Киевская область – 60;
Винницкая – 50;
Волынская – 74;
Днепропетровская – 140;
Донецкая – 110;
Житомирская – 52;
Закарпатская – 34;
Запорожская – 47;
Ивано-Франковская – 20;
Кировоградская – 66;
Луганская – 30;
Львовская – 80;
Николаевская – 170
Одесская – 70;
Полтавская – 100;
Ровенская – 70;
Сумская – 70;
Тернопольская – 60;
Харьковская – 60;
Херсонская – 50;
Хмельницкая – 50;
Черкасская – 100;
Черновицкая – 60;
Черниговская – 60.
Напомним, по данным источника нашего издания, Украина получит крупную партию вакцины против коронавируса Pfizer в течение 2021 года. Ее количества хватит для всех уязвимых категорий граждан. Согласно полученной информации, о поставке крупнейшей партии препарата удалось договориться при посредничестве Министерства здравоохранения Израиля.
Вакцина Pfizer на прошлой неделе прошла процедуру регистрации в Украине. Она стала вторым зарегистрированным препаратом после AstraZeneca.
Добавим, наша страна на карте глобальной вакцинации от Bloomberg указана самым светлым цветом (относительно соотношения населения и количества привитых).
Как сообщал OBOZREVATEL:
на первом этапе в Украине используется препарат CoviShield из Индии. Что известно об этой вакцине и ее эффективности – читайте в нашем материале.
СМИ заявили, что вакцины, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе прививочной кампании, правительство якобы планирует перепродать по себестоимости в частные клиники.