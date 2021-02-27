От коронавируса вакцинировались более 3 тысяч украинцев: появилась статистика по регионам

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
3,2 т.
Вакцинация от COVID-19

За 26 февраля в Украине вакцинировались от коронавируса 1713 человек. С начала кампании (за трое суток) привито 3051 человека, из них получили одну дозу – 3051.

Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус_инфо".

За сутки наибольшее количество прививок провели в Николаевской области (170), за весь период кампании – в Черкасской области (270).

В столице, а также областях страны использовано столько доз препарата:

  • г. Киев – 30;

  • Киевская область – 60;

  • Винницкая – 50;

  • Волынская – 74;

  • Днепропетровская – 140;

  • Донецкая – 110;

  • Житомирская – 52;

  • Закарпатская – 34;

  • Запорожская – 47;

  • Ивано-Франковская – 20;

  • Кировоградская – 66;

  • Луганская – 30;

  • Львовская – 80;

  • Николаевская – 170

  • Одесская – 70;

  • Полтавская – 100;

  • Ровенская – 70;

  • Сумская – 70;

  • Тернопольская – 60;

  • Харьковская – 60;

  • Херсонская – 50;

  • Хмельницкая – 50;

  • Черкасская – 100;

  • Черновицкая – 60;

  • Черниговская – 60.

Статистика вакцинации по состоянию на утро 27 февраля

Напомним, по данным источника нашего издания, Украина получит крупную партию вакцины против коронавируса Pfizer в течение 2021 года. Ее количества хватит для всех уязвимых категорий граждан. Согласно полученной информации, о поставке крупнейшей партии препарата удалось договориться при посредничестве Министерства здравоохранения Израиля.

Вакцина Pfizer на прошлой неделе прошла процедуру регистрации в Украине. Она стала вторым зарегистрированным препаратом после AstraZeneca.

Добавим, наша страна на карте глобальной вакцинации от Bloomberg указана самым светлым цветом (относительно соотношения населения и количества привитых).

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