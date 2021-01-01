СМИ подсчитали вероятность подхватить COVID-19 во время зимних праздников

Риск заразиться коронавирусом во время празднования в закрытом помещении зависит от площади комнаты, где будут находится люди, их количества и времени пребывания там.

Об этом передает Die Zeit. В немецком издании решили выяснить, как с какой вероятностью можно заболеть COVID-19, если в гости придет инфицированный человек.

Выяснилось, что чем дольше человек находится в комнате, чем меньше помещение и чем больше там людей, тем выше вероятность подхватить инфекцию.

"Невозможно предсказать точно, передаст ли вирус зараженный человек дальше или нет. Но можно оценить риск того, что происходит. В конце концов, мы можем быть уверены, что особый риск для людей заразиться вирусом SARS-CoV-2 составляет само пребывание в помещении – путем вдыхание аэрозолей", – говорится в сообщении.

Под аэрозолем имеются ввиду микрокапли, которые появляются в воздухе во время разговора, кашля, пения или просто дыхания. Эти капли могут содержать инфекционные вирусные частицы.

По подсчетам издания, в комнате, к примеру, на 40 м/кв, где 5 часов находятся 10 человек (в том числе инфицированный) коронавирусом могут заболеть два человека.

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