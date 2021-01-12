Голубовська назвала симптоми, які можуть вказувати на легку форму COVID-19
Втрата нюху під час COVID-19 із великою ймовірністю свідчить про те, що у пацієнта не буде важкого перебігу захворювання.
До 86% цього симптому припадає на легкі форми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська.
Вона зазначила, що говорила про цей факт ще із травня. Нещодавно це підтвердило і європейське дослідження, результати якого оприлюднили в Journal of Internal Medicine.
"Крім втрати нюху, може бути спотворення смаку (дисгевзія), наприклад, будь-яка вода, зокрема з-під крану, здається солодкою", – написала Голубовська.
Про легкий перебіг хвороби, хоча і меншою мірою, може сигналізувати діарейний синдром.
У коментарях до посту лікарка додала, що нюх відновлюється найчастіше за кілька тижнів, але іноді для повної нормалізації необхідно до двох місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голубовська раніше заявила, що українцям варто звикнути до думки про виникнення нових варіантів коронавірусу і не лякатися в разі появи всіляких "сенсацій".
Кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров назвав Голубовську головним фахівцем в Україні в боротьбі з COVID-19.