'Чувствую себя намного лучше': тяжелораненый врач из Днепра прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

44-летний Сергей Зиневич – известный в Днепре врач-психиатр. В мае 2023 года в результате ракетных обстрелов он сильно пострадал. Был месяцами прикован к постели, не зная, сможет ли когда-нибудь ходить. Но шаг за шагом справился – и теперь передвигается даже без костылей. После эндопротезирования и лечения Сергей прошел курс реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Психологически очень тяжело воспринять свою инвалидность в 44 года. Но все проходит, нужно приспосабливаться к жизни. Мне назначили множество процедур. Я в восторге от термального бассейна – выхожу просто как новорожденный! Чувствую себя уже гораздо лучше, чем до приезда сюда", – говорит Сергей о курсе восстановления в санатории в Закарпатье.

Он вспоминает, что в тот день все произошло через секунды: сидел за столом – мгновение – и оказался под завалами. Сергей нащупал рукой кирпич и стал стучать. Его услышали... Уже в больнице мужчина увидел вывеску с информацией о помощи и решил позвонить по телефону.

"Мне предоставили путевку в санаторий, это имеет для меня очень большое значение. Мне постоянно звонят из Фонда, заботятся, спрашивают, все ли хорошо. Спасибо за очень человечное отношение", – передает мужчина.

Сергей намерен вернуться к работе уже в марте: пациенты зовут, и дома сидеть больше не хочет. Самые главные планы – жить дальше и ждать Победы.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонд или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).