'Чувствительность ноги восстановилась за считанные дни': тяжело раненая Наталья из Курахового прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Когда 24 августа этого года российские войска в очередной раз жестоко обстреливали Курахово на Донетчине, Наталья и ее дочь София прятались между двумя стенами у себя дома. Один из снарядов попал в их дом. Мать и дочь получили тяжелые травмы и ранения. Недавно они прошли курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Благодаря поддержке Фонда, мы проходим реабилитацию в лечебном учреждении, где нам помогают восстанавливаться. Здесь очень хорошая атмосфера, о нас заботятся, а также отличная природа. Процедуры помогают: моя правая нога вообще ничего не чувствовала, когда я спускалась по лестнице, а сейчас прошло буквально четыре дня — и я уже ощущаю на ощупь. И просто морально отдыхать очень хорошо", – делится Наталья.

Женщина рассказывает, что с Фондом Рината Ахметова ее семья знакома с 2020 года, когда София принимала участие в проектах для детей и подростков. А в 2024 году 16-летняя девушка стала участницей "Блогер Кемпа" от Фонда для детей, пострадавших от войны. Сейчас семья продолжает свой путь восстановления здоровья и психоэмоционального состояния.

"Для нас очень важно помогать людям, пострадавшим от войны. В основном все они получили посттравматические стрессовые расстройства, поэтому кроме физиотерапевтических методов лечения и общеоздоровительных процедур, у нас работает психолог, помогающий улучшать состояние человека, получившего психотравму в результате военных действий. Наталья прошла курс по стационарному лечению и сейчас у нас на реабилитации. Она посещает бассейн, проходит грязелечение, физиопроцедуры, массажи, ароматерапию, получает помощь психолога. За это время ее состояние улучшилось", — подчеркивает Оксана Фридманская, врач-терапевт санатория.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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