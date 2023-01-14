Сегодня пришло печальное известие о том, что скончалась Инна Чурикова. Так случилось, что буквально на днях я обнаружил в замечательной электронной библиотеке ImWerden малоизвестный документ, подписанный ей в числе других известных людей.

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В самом начале 91-го группа деятелей культуры и учёных из Москвы и Санкт-Петербурга пыталась предотвратить угрозу чекистского реванша. Но их письмо даже не напечатали в России, только в Риге и Париже ("Русская мысль"). Авторы письма предупреждали об угрозе демократии со стороны КГБ, требовали распустить эту организацию, официально осудить её преступления, открыть все её архивы.

Тогда их не услышали. Ельцин и Ко решили просто переподчинить себе кровавого дракона и заставить его служить им в качестве сторожевого пса. А затем дракон порвал цепь и стал полновластным хозяином на этом скотном дворе.

Раковая опухоль КГБ не была удалена в 1991 году, дала метастазы и полностью разрушила мозг страны, которая сейчас быстро несётся к пропасти, уничтожая все на своём пути.

Текст письма и фамилии подписавших на скринах.