Какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения: детальное разъяснение

Во время военного положения Украину по разным причинам и обстоятельствам на время покидают и мужчины призывного возраста. Для того чтобы на границе не возникло проблем и проволочек, в первую очередь необходимо предъявить справку об отсрочке от мобилизации.

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Об этом рассказал юрист Дмитрий Стриченко в комментариях агентству РБК-Украина. Поскольку украинские мужчины нередко выезжают за пределы страны на собственном автомобиле, то для них также есть дополнительный список документов, которые потребуют сотрудники Госпогранслужбы, а именно:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка;

водительское удостоверение;

технический паспорт на авто;

зеленая карта (страховка автомобиля при выезде за границу).

"Следует добавить, что в рамках постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронирование", – обращает внимание специалист.

Впрочем, он добавил, что данная норма не распространяется на одиноких родителей детей до 18 лет, которых они едут проведать за границу. Также исключением являются пациенты иностранных клиник, где они проходят спецлечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО приняли указ, согласно которому никто из представителей государственной службы, а также депутатов не может покидать территорию Украины на время действия военного положения. Запрет был одобрен и подписан президентом Зеленским.

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