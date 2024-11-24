'Чтобы понять мотивы нынешней агрессии РФ': Сибига призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа все страны, которые этого еще не сделали

Мировое сообщество должно не только помнить о Голодоморе в Украине. Оно также должно знать, почему коммунистический режим прибег к геноциду украинского народа. Только так можно понять подлинные мотивы войны, которую Россия сейчас ведет против Украины.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по поводу годовщины Голодомора. Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, признать Голодомор геноцидом украинского народа должны все страны, которые еще этого не сделали.

"Мы чтим миллионы украинцев, которых Сталин и его режим убили голодом. Кремль пытался сломать хребет нашей нации, уничтожить целые поколения. Это ужасное преступление не имеет срока давности. Я призываю все страны, которые еще не сделали этого, признать Голодомор геноцидом украинского народа . Мы должны помнить", – призвал министр.

Между преступлениями сталинского и путинского режимов много общего. Оба прибегли к геноцидам. Кремлевский режим стремится организовать глобальный продовольственный кризис и голод, а Путин превратил угрозу голода в оружие, отметил украинский МИД.

"Россия системно и прицельно наносит удары по нашей портовой инфраструктуре. В течение июля – октября этого года Россия совершила около 60 таких атак. Как следствие: повреждены и уничтожены почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 22 гражданских судна. Такие действия имеют все признаки геноцидальной политики ", – подчеркнули украинские дипломаты.

Но, несмотря на российскую агрессию, Украина была и остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран мира.

"Никто ни в одном уголке мира не должен страдать от голода. Мы, украинцы, как никто это понимаем и готовы это гарантировать. Украинское зерно является гарантом глобальной продовольственной безопасности. Суверенная Украина является гарантом всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", – отметили в МИД.

Как известно, уже 28 стран признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Но Украина продолжает дипломатические усилия по этому направлению.

Также известно, что нынешняя Россия отрицает даже факт Голодомора. Так же, как отрицает войны, которые вела и ведет против Украины. И это понятно: преступления, оставшиеся безнаказанными в прошлом, имеют прямые последствия для настоящего.

"Мир должен дать справедливую оценку преступлениям Москвы прошлого и сильный ответ на нынешнюю глобальную российскую угрозу", – подчеркнули в МИД Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Голодомор является актом настоящего геноцида, устроенным советскими властями. Снимки 1932-1933 годов, сделанные в Киеве, стали молчаливыми свидетелями страшных преступлений против украинцев.

Именно поэтому ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В этом году она пришлась на 23 ноября – тысячи жителей Киева в этот день пришли к памятнику Девочки с колосьями в центре города, чтобы зажечь свечи и возложить цветы.

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