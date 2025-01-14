Что значит 'мати серце на когось': объяснение украинского выражения

Украинская фразеология чрезвычайно богата выражениями, связанными с сердцем. Наши предки считали его ответственным за все человеческие чувства и эмоции, поэтому придавали органу такое огромное значение.

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Но есть в этом списке три очень похожих фразеологизма с совершенно разным значением. Подробнее о них в своем TikTok рассказала блогер и радиоведущая Ольга Багний. Речь идет о выражениях "мати серце", "мати серце на когось" и "мати серце з перцем".

Словами "мати серце" описывают кого-то доброго и отзывчивого, объяснила Ольга. Так обозначают также дружелюбных и порядочных людей. О таких еще говорят, что они "сердечні".

Кстати, не стоит путать слова "сердечний" и "сердешний". Первое говорят о хорошем человеке, второе – о том, кто вызывает сочувствие.

Но вернемся ко второму изречению из тех, которые предложила Ольга. "Мати серце на когось", объяснила она, значит быть кем-то недовольным, быть злым на кого-то. Проще говоря, сердиться.

А еще есть выражение "мати серце з перцем". Так говорят о зажигательных, остроумных и досадливых людях, объяснила блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинский перевести выражение "перегнуть палку".

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