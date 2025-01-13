Что запрещено делать на Старый Новый год: народные приметы

Старый Новый год – не церковный праздник. Православные верующие в этот день чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника. Возник парадокс Старого Нового года в 1918 году, когда церковь перешла на григорианский календарь. Дело в том, что юлианский календарь, использовавшийся в православии на протяжении многих веков, постепенно отставал от солнечного времени. Эта неразбериха и привела к расхождению в датах празднования Нового года.

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Традиции щедрования и посевания сместились на 13 дней, ведь праздники Маланки и Василия теперь приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно. OBOZ.UA рассказывает о давних поверьях и приметах, связанных со Старым Новым годом.

Что можно делать на Старый Новый год

На Старый Новый год издавна соблюдалось множество запретов.

Например, первым в этот день в дом должен зайти мужчина, чтобы в доме царило изобилие весь год.

Нельзя считать мелкие монеты и купюры, чтобы не спровоцировать нищету.

Брать долги также не стоит, чтобы не иметь постоянных проблем с деньгами.

На Старый Новый год не принято выносить мусор, чтобы не вынести из дома счастье.

Девушкам и женщинам не советовали шить, вышивать и заниматься рукоделием. Считается, что целый год придется много работать, если заниматься домашними делами в этот день.

Негативная энергетика, возникающая во время ссор, может привлечь проблемы на весь год.

Погодные приметы на Старый Новый год

Старый Новый год всегда был особым праздником, связанным с множеством народных примет, особенно касающихся погоды. Наши предки верили, что, наблюдая за природой в этот день, можно предсказать, каким будет следующий год.

Считалось, что снегопад сулит богатый урожай зерновых.

Скрипящий под ногами снег предвещает урожайный год на ягоды.

Оттепель на Старый Новый год предвещает дождливое лето.

Много инея на деревьях считалось признаком "медового" года.

Ясное небо в ночь на Старый Новый год предвещало счастливый год для людей и скота.

Ветер веет с севера – к холодному лету, с запада – к непогоде, с востока – к засухе, с юга – к теплому лету и щедрым урожаям.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты важнейших церковных праздников в 2025 году.

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