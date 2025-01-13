Что запрещено делать на Старый Новый год: народные приметы
Старый Новый год – не церковный праздник. Православные верующие в этот день чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника. Возник парадокс Старого Нового года в 1918 году, когда церковь перешла на григорианский календарь. Дело в том, что юлианский календарь, использовавшийся в православии на протяжении многих веков, постепенно отставал от солнечного времени. Эта неразбериха и привела к расхождению в датах празднования Нового года.
Традиции щедрования и посевания сместились на 13 дней, ведь праздники Маланки и Василия теперь приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно. OBOZ.UA рассказывает о давних поверьях и приметах, связанных со Старым Новым годом.
Что можно делать на Старый Новый год
На Старый Новый год издавна соблюдалось множество запретов.
Например, первым в этот день в дом должен зайти мужчина, чтобы в доме царило изобилие весь год.
Нельзя считать мелкие монеты и купюры, чтобы не спровоцировать нищету.
Брать долги также не стоит, чтобы не иметь постоянных проблем с деньгами.
На Старый Новый год не принято выносить мусор, чтобы не вынести из дома счастье.
Девушкам и женщинам не советовали шить, вышивать и заниматься рукоделием. Считается, что целый год придется много работать, если заниматься домашними делами в этот день.
Негативная энергетика, возникающая во время ссор, может привлечь проблемы на весь год.
Погодные приметы на Старый Новый год
Старый Новый год всегда был особым праздником, связанным с множеством народных примет, особенно касающихся погоды. Наши предки верили, что, наблюдая за природой в этот день, можно предсказать, каким будет следующий год.
- Считалось, что снегопад сулит богатый урожай зерновых.
- Скрипящий под ногами снег предвещает урожайный год на ягоды.
- Оттепель на Старый Новый год предвещает дождливое лето.
- Много инея на деревьях считалось признаком "медового" года.
- Ясное небо в ночь на Старый Новый год предвещало счастливый год для людей и скота.
- Ветер веет с севера – к холодному лету, с запада – к непогоде, с востока – к засухе, с юга – к теплому лету и щедрым урожаям.
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